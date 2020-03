Condenado a 5 años de cárcel y a devolver más de un millón de euros el exdirector financiero de Sinpromi

El exdirector financiero de la empresa pública del Cabildo de Tenerife Sinpromi Andrés Hernández Pedreira ha sido condenado a un total de 5 años y 3 meses de prisión y a abonar los 1.242.284 euros por malversación de caudales públicos y falsedad en documentos mercantiles, delitos cometidos entre los años 2008 y 2014.



Según la sentencia de conformidad facilitada este miércoles a los medios tras una reunión de las partes implicadas, , hechos por los que cumplirá una pena de 3 y 2 años y 3 meses, respectivamente.



También deberá de indemnizar al Cabildo de Tenerife y a la Sociedad Insular para la Promoción Insular del Discapacitado (Simpromi) una cantidad total de 1.242.284 euros, cumplirá una inhabilitación total de 10 años y deberá abonar las costas.



A la reunión han acudido Hernández Pedreira, su abogado defensor, la acusación particular del Simpromi, los abogados de la acción popular y una letrada del Cabildo insular.



Han concurrido en la sentencia las atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de confesión, y las partes han mostrado asimismo su voluntad de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.



El abogado de la defensa, Ramón González, ha asegurado a los medios de comunicación que Hernández Pedreira se arrepintió de los hechos “desde el primer momento”, y que los reconoció en su momento.



El juicio estaba previsto que comenzase este miércoles por el procedimiento de jurado, presidido por el propio presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete.



Sinpromi, la empresa pública perteneciente al Cabildo insular dedicada a la integración social y laboral de personas con discapacidad, actuó como acusación particular.



La Fiscalía pedía para el acusado 13 años de prisión y el abono de los 1.242.284 euros al Cabildo por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y falsedad de documento oficial.



Según la Fiscalía, las actuaciones delictivas del Hernández Pedreira se desarrollaron entre el 2008 y el 2014. El encausado era asimismo presidente del equipo de fútbol sala Uruguay Tenerife.



La Fiscalía consideraba probado que Hernández Pedreira se apropió personalmente de la recaudación de aparcamientos públicos gestionados por Sinpromi (Mencey en Santa Cruz de Tenerife, y El Cristo, de La Laguna) y de los ingresos por la venta de bonos de transporte, y falsificó cheques de la sociedad.



El escrito de acusación continúa con que el entonces jefe de la administración de Sinpromi decía a los empleados que se encargaría de ingresar esa recaudación en el banco, lo que nunca ocurría, y dio asimismo instrucciones de que esos cobros no figuraran en la contabilidad de la entidad para que no fueran detectados en los informes de auditoría.



Sustrajo 317.000 euros del aparcamiento del Mencey y 238.000 de el de El Cristo, y facturó otros 602.000 euros por la venta de bonos de transporte a través de una tienda ubicada en el Aeropuerto Tenerife Sur.



Otra de las actividades del acusado, según el Ministerio Fiscal, consistió en falsificar la firma de la consejera delegada de Sinpromi en seis cheques por un valor total de 83.160 euros, en los que puso como beneficiario el club de fútbol sala que gestionaba.