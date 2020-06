Denegada la petición de libertad de Manuel Parejo, exconcejal condenado a diez años por el caso de Las Teresitas

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo Alfonso, contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el pasado 20 de marzo acordó no permitirle el acceso a un régimen de semilibertad asimilable al tercer grado.

En su resolución la Sala tiene en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue condenado -un total de diez años de cárcel por su implicación cuando era concejal de Urbanismo en el caso Las Teresitas-, que en contra de sus alegaciones aún no ha cumplido la mitad de la pena, al tiempo que no ha procedido al abono íntegro de las responsabilidades civiles derivadas de la segunda condena, por importe de 61 millones de euros.

En su recurso, Parejo alegó que no era cierto que no hubiera abonado parte de la suma que debía pagar, ya que le habían ejecutado embargos por valor de 29.533,63 euros. La Sala entiende, no obstante, que tales embargos no pueden tener la consideración de "reparación voluntaria del daño".