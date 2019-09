Detenido por violencia de género el secretario del juzgado de paz de Adeje, esposo de la jueza del caso Grúas

El secretario del juzgado de paz de Adeje, Manuel Martín de la Sierra, fue detenido el pasado viernes por la noche tras una denuncia por violencia de género promovida por su esposa, la jueza titular de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco. La Guardia Civil de esa localidad del Sur de Tenerife lo puso a disposición del juez de guardia, que decretó su libertad sin medidas cautelares, según han informado a este periódico fuentes oficiales.

La detención se produjo a las 23.00 horas tras recibir la Guardia Civil una denuncia cuyos pormenores no se han dado a conocer. Mientras que algunas fuentes confirman que se trató de la comisión de un presunto delito de los encuadrados en violencia de género, otras lo limitaban al delito de acoso. Estás últimas fuentes oficiales afirmaron que la denuncia no incluía parte de lesiones y que el detenido no tenía antecedentes relacionados con la violencia contra la mujer.

La denuncia fue promovida por la magistrada Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, en el que se investiga desde hace meses el llamado caso Grúas, en el que aparecen como encartados del expresidente del Gobierno Fernando Clavijo así como su sucesor al frente ese la alcaldía de esa ciudad, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria.

Hasta ahora no se conocía ninguna denuncia de la magistrada contra su marido por violencia o acoso, recalcaron las fuentes oficiales consultadas por este periódico.

Manuel Martín de la Sierra ha ejercido como funcionario en los juzgados de Granadilla de Abona, luego en los de Arona, antes de pasar a ser secretario del juzgado de paz de Adeje.