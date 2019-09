La Fiscalía archiva una denuncia del exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz contra el concejal Santiago Pérez

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha archivado una denuncia presentada por el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC) contra el concejal de Ordenación del territorio de Aguere, Santiago Pérez (Avante La Laguna). El Ministerio Público considera que “los hechos denunciados” por el máximo responsable del Consistorio durante el anterior mandato, “no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Díaz le acusaba de rechazar un dictamen de la Comisión de Hacienda que pretendía que el superávit se dedicara al pago a los bancos, en lugar de a abonar la deuda que había contraído el Consistorio con la Sociedad Municipal de Viviendas (Muvisa). La decisión de destinar este dinero a Muvisa se logró por los grupos municipales del anterior mandato, hoy en el gobierno. Entonces, la propuesta salió adelante con los votos de Unidas se puede (6); Por Tenerife-Nueva Canarias (3), grupo al que pertenecía Pérez; Ciudadanos (2); los dos concejales no adscritos Yeray Rodríguez y Javier Abreu; y de uno de los dos ediles del PSOE.

El anterior grupo de Gobierno proponía abonar 8.165.574 euros del remanente de tesorería del ejercicio 2018 a la reducción del nivel de endeudamiento con las entidades financieras, aunque, finalmente, gracias al bloqueo de la oposición, parte de la misma, 5.652.797,05, se le acabó pagando a Muvisa, montante económico derivado de la ejecución de encomiendas ordenadas por el Ayuntamiento sin transferir la correspondiente financiación”, según recogía el texto de la citada enmienda.

De hecho, Muvisa es le empresa municipal que gestiona, entre otros temas estratégicos del municipio, el convenio de reposición y reurbanización de los bloques con aluminosis de Las Chumberas.

El Ministerio Fiscal afirma que “de la documentación recibida, tras su estudio y valoración entiende que no constituyen per se, hecho delictivo alguno, toda vez que en primer lugar no se ha llevado a cabo la enmienda aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, toda vez que el mismo fue declarado lesivo en un Pleno posterior y por otro lado, de haber se trataría solo de irregularidades de carácter administrativo cuya controversia deberá ser resuelta por los órganos jurisdiccionales correspondientes”.

"CC es quien tiene problemas con la corrupción"

Al conocer el archivo, Santiago Pérez ha asegurado que “esta denuncia fue interpuesta muy cerca de la campaña electoral, el 7 de mayo, con un intencionalidad evidente, tratar de transmitir en vísperas de unas elecciones que todos somos iguales, pero resulta que los que tienen problemas por asuntos relacionados con la corrupción, y los van a seguir teniendo son ellos, Coalición Canaria”.

A juicio del concejal, “por mucho que se empeñen, no pueden dar la vuelta a la realidad y ponerla del revés, de forma que los que hemos defendido la legalidad como distintivo de nuestra trayectoria seamos los proscritos, y los que se han saltado la legalidad como distintivo de nuestra trayectoria seamos los proscritos, y los que se han saltado la legalidad cada vez que les ha dado la gana sean los honorables”.

Para Pérez esta denuncia es “malintencionada” y “descabellada” por parte de José Alberto Díaz. Además, insistió en que ha asumido "toda la responsabilidad de la decisión que tomamos (Santiago Pérez, el portavoz de Unidas Se Puede, Rubens Ascanio, y el consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu) porque actuaba como presidente del Consejo de Administración de Muvisa y quise dar la cara, sin utilizar a ninguno de mis compañeros como escudo, tal y como hace José Alberto Díaz”.