La Fiscalía pide 16 años de prisión para la acusada de provocar el incendio en urgencias del Hospital de La Candelaria

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido 16 años de prisión para la mujer acusada de provocar un incendio en el servicio de urgencias del hospital de La Candelaria el 13 de agosto de 2018.



La acusada, según el escrito de la Fiscalía adelantado por el periódico Diario de Avisos, se encontraba en urgencias desde las 16:35 horas de ese día tras ser trasladada allí por los servicios sanitarios que fueron alertados por sus vecinos al encontrarla rescostada en las escaleras del edificio donde residía bajo los supuestos efectos de una ingestión de fármacos y alcohol.



Tras ser evaluada a su llegada al hospital, se decidió, tras comprobar que sus constantes vitales eran normales, adjudicarle un grado de prioridad tres para ser atendida por lo que tenía que esperar.



Según el escrito, al que ha tenido acceso Efe, tras recuperar su estado normal de ánimo, se bajó de la camilla y paseó por diferentes estancias de las urgencias por lo que no escuchó las tres veces que fue llamada para ser valorada por los servicios médicos.



La mujer fue impacientándose y terminó por enfadarse al perder o desaparecer su teléfono móvil y, de acuerdo con el escrito, sobre las 20:45 horas "actuando con pleno conocimiento y voluntad de lo que iba a hacer y cerciorándose de no ser descubierta" se dirigió a la sala de observación de las urgencias pediátricas, en las que no había ningún niño, y supuestamente con un mechero prendió fuego a la ropa de una de las camas que había en la sala.



Dada la cantidad de material inflamable que se encontraba en la sala e incluso potencialmente explosivo, como las bombonas y canalizaciones de oxígeno, el fuego y sobre todo el humo se extendió rápidamente por toda la sala hacia otras estancias del servicio de urgencias.



El escrito fiscal indica que la diligente actuación del personal sanitario de La Candelaria primero y después de los efectivos policiales y de los bomberos, permitió evacuar con rapidez a los pacientes y a los familiares que los acompañaban.



En concreto tuvieron que ser evacuados 132 personas, algunas de ellas con movilidad reducida, y seis personas resultaron afectadas por el humo.



La sala de observación de urgencias pediátricas quedó destruida en su totalidad y según los cálculos realizados por Servicio Canario de la Salud, del que depende el Hospital de La Candelaria, los daños materiales causados alcanzaron la cantidad de 1,1 millones de euros.



Una vez extinguido el incendio sobre las 21:30 horas y "siendo consciente de la magnitud del incendio por ella provocado", la mujer se acercó a unos policías y manifestó que había sido la causante del fuego y detalló el lugar, la forma y la causa por qué lo había hecho.



La Fiscalía indica que esta misma declaración la reiteró ante los mandos policiales aunque en el juzgado se acogió a su derecho a no declarar.



La juez instructora ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, situación en la que permanece desde entonces.



Según la Fiscalía los hechos son constitutivos de un delito de incendio, con peligro para la vida e integridad física de las personas y seis delitos de lesiones leve.