Canarias vivirá este viernes y este sábado los días más intensos de la ola de calor con temperaturas de más de 40 grados y calima

Canarias está ya desde este jueves en una ola de calor que dejará temperaturas por encima de los 40 grados y vendrá acompañado de calima. Este pasado miércoles, algunos puntos del archipiélago empezaron a notar la influencia de la masa de aire cálido y seco que se mantendrá previsiblemente hasta el domingo, cuando es probable que comience una bajada ligera de temperaturas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) auguran para este jueves que el termómetro subirá hasta los 36 grados en algunos puntos del archipiélago e incluso se llegará a los 38 en zonas de Gran Canaria. Las jornadas del viernes y del sábado serán las más calurosas, pudiendo superarse los 40 grados en Gran Canaria, así como en Fuerteventura. Las zonas más afectadas por el calor serán las partes más altas de las islas, medianías, vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve, zonas de interior y vertientes sur de las islas más orientales.

Por este motivo, la propia Aemet ha declarado avisos rojos y naranjas por altas temperaturas. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias también ha decretado este miércoles la situación de alerta máxima por altas temperaturas y por riesgo de incendio forestal.

El organismo meteorológico estima que este viernes se podrán alcanzar los 41 grados en Gran Canaria, los 39 en Fuerteventura o los 37 en Tenerife; este sábado los 42 en Fuerteventura, los 41 en Gran Canaria, los 38 en Tenerife o los 37 en Lanzarote. Para la jornada del domingo, aunque está previsto que comience el descenso de los termómetros, se podrán alcanzar los 41 grados en Gran Canaria o Fuerteventura en determinados momentos del día. Por otro lado, se vivirán noches muy cálidas: en algunos puntos también de las medianías del sur grancanario podría no bajarse de 30 grados en toda la noche.

En general, los cielos estarán poco nubosos o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Habrá calima generalizada que afectará principalmente a zonas altas y medianías, siendo probable que se extienda a zonas bajas. En costas, habrá viento moderado del nordeste con probabilidad de rachas muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, especialmente durante la primera mitad del día. En cumbres y medianías de las islas montañosas y zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, viento de componente este moderado con intervalos de viento fuerte.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.