RTVC: escenario tras el escarnio

Un aviso de bomba que resultó falso y que obligó a evacuar los juzgados de La Laguna, frustraron una de las jornadas más prometedoras de cuantas se han vivido hasta ahora en la instrucción del caso Grúas. Una instrucción accidentada, hay que reconocerlo, que comenzó con el más absoluto escepticismo por parte de la jueza instructora y que sin embargo se ha tornado causa de interés tras la práctica de las primeras pruebas ordenadas, eso sí, por la Audiencia Provincial en un auto que engrosará los anales de las reprimendas corporativas judiciales.

Si el interventor general del Ayuntamiento de La Laguna ya provocó algunos latigazos en las respectivas espinas dorsales de los actuales y anteriores mandamases municipales por su áspera declaración, lo de este martes con el catedrático de cabecera del exalcalde y actual alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puede considerarse todo un cataclismo. Que se levantaran severos reparos del interventor a partir de informes teóricos de esta insigne figura del derecho administrativo, coautor entre otras cosas de la rutilante Ley del Suelo de Canarias, resulta verdaderamente escandaloso. Y que esos informes se hicieran sin tener el más mínimo conocimiento de la situación de la empresa Autogrúas Poli, la mercantil que le tenía robado el ombligo al alcalde Clavijo, demuestra una vez más lo pernicioso de los informes de parte pagados al peso. Y este del catedrático Francisco Villar pudo rondar un precio de 10.000 euros si a los 4.100 que cobró él le vamos sumando lo que se quedó la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que fue la que cobró y luego pagó a sus destinatarios los trabajos de Villar y del otro catedrático prêt-á- porter, el famoso Fernando Clavijo, pariente a todas luces cercano del señor alcalde-presidente de Canarias.

La grúa-bomba que jamás encontraron los artificieros en los juzgados de La Laguna impidió la declaración del segundo catedrático, pero dejó algunos detalles dignos de mención. Como, por ejemplo, que la señora magistrada resolviera in voce un interesante recurso de la acusación popular, promovida por concejales de la oposición en La Laguna, contra la decisión de citar a declarar a Villar y a Clavijo como testigos/peritos y no exclusivamente como testigos. La cuestión no es baladí porque no es lo mismo acudir ante una jueza a contar lo que pasó que a peritar lo que pasó como experto en las cosas que pasaron. La jueza Blanco dio la razón a los recurrentes alegando que se había equivocado en la citación (ejem), a lo que el fiscal añadió que en realidad el equivocado había sido él al pedir expresamente que los dos cátedros acudieran como peritos a sabiendas de que el tamaño del calzador para tal ventura no cabría por el arco de seguridad del palacio de Justicia. Y perdón por no poner palacio en mayúsculas.