Alberto Rodríguez, tras declarar en el Supremo: "No estoy aquí por falsificar un máster, estoy por defender los derechos de mi hermano"

El diputado Alberto Rodríguez, de Podemos, ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que archive la causa abierta contra él por un posible delito de desórdenes públicos supuestamente cometido en 2006, una propuesta que la Fiscalía va a estudiar, dado el tiempo transcurrido.



"Estoy aquí voluntariamente, podría no haber venido a declarar, pero no tengo nada que esconder, aunque es una pena que tenga que venir al Supremo 12 años después de los hechos", ha señalado el diputado, que ha pedido el archivo por la prescripción de los sucesos que han dado lugar al procedimiento.



Fuentes fiscales informan de que estudiarán la petición.



"Yo no estoy aquí por falsificar un máster o por robar dinero público, estoy aquí por defender los derechos de mi hermano ante una agresión", ha aclarado Rodríguez en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal donde ha permanecido unos quince minutos ante el juez.



"Es una pena que con todo el trabajo que tiene el Supremo y con los cientos de casos de corrupción que hay abiertos tengamos que estar aquí otra vez con un asunto que, insisto, es de hace doce años y debería haber sido concluido en un juzgado ordinario hace ya tiempo", ha añadido.



Los hechos transcurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, cuando el ahora diputado se vio envuelto en un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).



Aquellos sucesos dieron lugar a una investigación que estuvo a punto de culminar en un acuerdo entre defensa y acusación, pero la elección de Rodríguez como diputado llevó la causa al Supremo, al ser persona aforada.



El alto tribunal abrió causa al diputado el pasado mes de septiembre, al considerar que los indicios apuntan a su participación en los hechos, todo ello "con el fin de que pueda ser oído".



El auto por el cual el Supremo asumía el asunto recogía el escrito de calificación provisional de la Fiscalía elevado en su día al Juzgado de Instrucción de La Laguna.



En ese escrito se señala que, en la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada en un control de la Policía local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas, hubo un hostigamiento de Alberto Rodríguez y otro acusado hacia los policías.