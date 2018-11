La Asociación Profesional de la Magistratura afea las críticas de CC a la Fiscalía: “No llevan a nada bueno”

La Asociación Profesional de la Magistratura ha afeado este miércoles las críticas realizadas por el consejero de Justicia de Canarias, José Miguel Barragán y el presidente de las Islas, Fernando Clavijo, contra la Fiscalía por el retraso en emitir el informe sobre la imputación de este último en el caso Grúas. Para el portavoz de la asociación en Canarias, Ramón Toubes, estas declaraciones de los políticos de Coalición Canaria “no llevan a nada bueno”.

En declaraciones a la Cadena Cope, Toubes ha defendido que el Ministerio Fiscal "está regido por el criterio de imparcialidad y la justicia por el principio de independencia", aunque es evidente que ambas partes están sujetos a críticas.

"Lo que queremos poner de manifiesto es que hay que dejar trabajar a la Fiscalía y a los jueces porque estas declaraciones, sinceramente, y respetando el derecho a la libertad de expresión, no llevan a nada bueno", ha recalcado el portavoz.

Toubes no ve, a su parece, ningún retraso malicioso en la Fiscalía. "La Justicia tiene sus tiempos y la mayoría de las veces no depende de la Justicia, depende de los medios que tenemos, claro, que la critica la haga la persona que tiene que dotarnos de medios, es un poco llamativo".

"Evidentemente no conozco el caso en concreto, pero (...) el retraso tampoco me parece fuera de lo normal, son temas complejos, los informes no se hacen en dos días, ni en un mes, parto de la base de que no conozco el caso en concreto, pero con los datos que tengo tampoco me parece un retardo excesivo", insiste Toubes.

Así mismo, también descarta que el Ministerio Fiscal haya ido lento en esta causa esperando por la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía ya que "nosotros trabajamos con unos tiempos ajenos a la política".

Por último, no cree que los argumentos que esgrime la defensa de Clavijo para que el presidente siga siendo aforado porque la causa es anterior al Estatuto tengan fundamento. "La idea que tengo de Derecho Penal es que desde el momento que se cambia la ley se aplica el no aforamiento, incluso para los casos antiguos. Pero es un caso jurídico y para esto está la defensa, creo que se aplica directamente el Estatuto de Autonomía con efecto retroactivo, pero doctores tiene la iglesia", concluyó.