El fiscal jefe de Canarias ve "farragoso" el voto particular del presidente del TSJC en el caso Grúas

El Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha señalado este viernes que le cuesta entender el voto particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en el auto conocido este jueves y que acuerda devolver el caso grúas, que afecta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. Garrido considera que es "respetable pero farragoso".

Antonio Doreste señaló en su voto particular que se había dilatado la resolución del TSJC sin justificación suficiente y consideró que no había norma que obligara a esperar por el informe de la Fiscalía. El presidente del TSJC consideró además que la Sala debería haber aplicado la "ultraactividad" del antiguo Estatuto de Autonomía y retener su competencia sobre el caso limitada a dos resoluciones que estaban pendientes de resolver.

Garrido, en una entrevista concedida a Cope Canarias, ha asegurado que la fundamentación de Antonio Doreste es "muy alambicada" desde el plano jurídico. A su juicio, "mezcla muchas normas" y "muchas reflexiones". Lo hace hasta el punto de que utiliza disposiciones transitorias del Código Civil de 1889 cuando hay jurisprudencia posterior, de 2015 concretamente, que "regula supuestos parecidos" donde están pendientes de resolver recursos en un caso de pérdida de aforamiento y finalmente el Tribunal Supremo fue "contundente" diciendo que se había perdido el aforamiento.

No obstante, al ser cuestionado por la recusación a Doreste solicitada por parte de los denunciantes del caso Grúas, Garrido sí avaló que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia no la admitiera porque "no había causas para la recusación".

Vicente Garrido también se pronunció sobre el hecho de el periódico La Provincia le acusara de que haber ocultado un informe. "La información es inexacta, errónea y es falsa" y volvió a defender lo que ya dijo en el comunicado remitido este jueves: en el proceso de elaboración de los informes del Ministerio Público es frecuente la intervención de varios fiscales que elaboran borradores, notas de trabajo o visados, entre otros documentos, que concluyen con el informe final que es presentado ante el órgano judicial que corresponda.

El fiscal jefe defendió que "cuando el TSJC da traslado al Ministerio Fiscal para que emita el primer dictamen el día 4 de septiembre, empieza un proceso de elaboración y estudio de ese procedimiento. Ahí empieza y arranca, no antes, porque no tenemos constancia de que el procedimiento ha llegado al TSJC".

Garrido no confirmó en qué sentido se pronunció el borrador que emitió las Fiscalía el pasado 28 de octubre. "Ese borrador de informe forma parte de una nota de trabajo preliminar del proceso de reflexión que tiene la fiscalía en determinado asunto".

En cuanto a los plazos, señaló que tanto tiempo es haber contestado es el día 28 de octubre como el 4 o 5 de noviembre porque el plazo que da la ley de enjuiciamiento criminal es a dos días, que se debían contar desde el 4 de septiembre.