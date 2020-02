La Fiscalía pide 17 años de cárcel para un hombre acusado de provocar un "terror inaguantable" a su expareja e intentar matarla

Una fiscal pedirá casi 17 años de cárcel para un hombre al que acusa de haber creado un "terror inaguantable" a una mujer con la que convivió y tuvo una hija, y a quien, en julio de 2017, meses después de que rompiera con él, trató de matar con un cuchillo en la casa de la madre de esta.



Estas serán las conclusiones provisionales que defenderá el Ministerio Público en una vista oral prevista para el próximo 11 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, donde solicitará para el procesado, en prisión provisional desde el 1 de septiembre de 2017, una condena de nueve años, once meses y 26 días por un supuesto homicidio en grado de tentativa.



A esta pena pedirá que se sumen otros tres años de cárcel por un maltrato habitual, un año por un delito continuado de amenazas, dos años por un delito de acoso y un año por un quebrantamiento de medida cautelares, de los que también responsabiliza al procesado.



Según el relato del fiscal, entre 1996 y mayo de 2017 el acusado, Iván F.P., mantuvo una relación sentimental con T., con quien en 2003 tuvo una hija, un vínculo de pareja que este "despreció" desde el principio, ya que durante el tiempo que duró, hasta que ella lo dio por terminado, no dejó de faltarle al respeto, humillarla, amenazarla de muerte y agredirla, además de controlarla dentro y fuera de casa, lo que supuso someter a la mujer a "un clima de terror inaguantable".



En mayo de 2017 T. decidió iniciar una nueva vida y romper con el acusado, una decisión que este no aceptó, por lo que comenzó a seguirla y a presentarse en el domicilio de sus padres, donde reside la mujer, y en su trabajo "con el afán de saber de ella en todo momento", además de llamarla "hasta cuarenta" veces al día y amedrentarla con constantes mensajes a través de Whatsapp en los que le llamó "puta" y le advirtió de que "no iba a follar con nadie".



La víctima llegó a sufrir una crisis de ansiedad en julio de 2017, un día en el que el procesado la persiguió cuando ella iba con una amiga en moto y consiguió que pararan, dada su amenaza de que, de lo contrario, iba a "echar su coche encima".



El miedo que el acusado infligió en la mujer hizo que esta dejara de salir por las noches y que empezara a ir acompañada siempre por amigas o por su madre, quien, el 31 de agosto de 2017, presenció en su propio domicilio de Las Palmas de Gran Canaria cómo el hombre trató de matar a su hija clavándole un cuchillo en el cuello, para lo que causó desperfectos en la vivienda valorados en 355 euros.



Sin embargo, unos agentes que se personaron a tiempo en el lugar alertados por la hermana del propio procesado, quien previamente le había advertido de sus intenciones y le había pedido que llamara a la Policía, impidieron que llevara a cabo su premeditado plan.



El trato recibido por este hombre, tanto durante el tiempo que fue su pareja como posteriormente, ha causado en T. "una sistomatología propia del trastorno de estrés postraumático", indica la fiscal, quien también apunta que el procesado aprovechó, en octubre de 2017, un traslado de la cárcel al hospital para huir y dirigirse al barrio donde reside la madre de su expareja, pese a que tuviera prohibido aproximarse a ambas a menos de 500 metros, una medida que infringió.



Como penas accesorias a las de cárcel, la fiscal solicita, entre otras medidas, que al acusado se le retire la patria potestad de su hija menor de edad y que indemnice a su exnovia con 30.280 euros por los daños físicos y morales causados.