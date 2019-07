VÍDEOS | Lea los pasajes más destacados de la grabación al juez Alba

Durante la sesión de este jueves se ha procedido a escuchar la grabación en la que el juez Alba maquinaba contra la jueza y entonces diputada Victoria Rosell.

Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez comentan cómo puede influir la declaración y los documentos que están pactando en que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que en aquellos momentos, marzo de 2016, tenía en sus manos. La había interpuesto José Manuel Soria contra Victoria Rosell y los informes enviados por el acusado fueron decisivos para su admisión. La causa quedó archivada en diciembre de 2016 por la inexistencia de delitos.

M.A.R.: ¿Tú crees que se puede orientar esto, que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

S.A.M.: Vamos a ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

M.A.R.: Sí, ya basta para admitirla a trámite.

S.A.M.: Sí, por supuesto, pero esto, ya... Si es que yo estoy convencido de que este procedimiento se ha manejado para bien o para mal.

Alba a Ramírez: “Exactamente, ese es el tema”

Así programó el juez Salvador Alba la declaración que tenía que prestar días después el empresario Miguel Ángel Ramírez para aportar contratos que pudieran relacionarlo con la pareja de Victoria Rosell, que investigaba a Seguridad Integral Canaria, con quien no existía ningún contrato.

M.A.R.: Pero es que Seguridad Integral Canaria no tiene contratos con este tío.

S.A.M.: Exactamente, ese es el tema. Entonces la pregunta debería haber sido: “¿Usted como presidente, apoderado, persona física…?”

M.A.R.: Miguel Ángel Ramírez... en representación de tal, ¿usted ha hecho algún negocio con este señor?...

S.A.M.: ¿...ha hecho usted algún negocio con este señor?

M.A.R.: Somos claros, y ya está.

S.A.M.: Sí. Si ha hecho usted algún negocio con este señor, evidentemente, hay que meterlo en el procedimiento. ¿Y usted lo puede acreditar? Porque esa es otra.. Se tiene que poder acreditar.

M.A.R.: Sí, pero luego tú me dirás a mí cuando me interrogues ... Porque, además, a ti te queda poco aquí, ¿no?

S.A.M.: Sí, sí, sí, esto tengo que terminarlo cagando leches.

M.A.R.: Si tú me interrogas el viernes, el lunes están los papeles aquí.

S.A.M.: Exactamente.

M.A.R.: Yo te diré: bueno señoría, el lunes yo puedo aportar entonces lo que estoy diciendo.

S.A.M.: Y ya está. Se ha suspendido la declaración.

M.A.R.: El lunes te lo aporto.

S.A.M.: Efectivamente. Tendría que ser el viernes, montar la declaración, eh, por teléfono, avisar a todo el mundo por teléfono... eh.

La grabación escuchada este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias refleja la relación entre el juez Salvador Alba y el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, autor de todas las informaciones que se publicaron en su día sobre la operación contra Victoria Rosell. El acusado comenta en la grabación como había cenado con Lázaro en Madrid y cómo se ha había enterado de ese encuentro Carlos Sosa, pareja de la magistrada.

M.A.R.: Estoy a tu disposición , no a esto, bueno, es que cuando acabe esto, tenemos que irnos a comer a Madrid.

S.A.M.: Para que no tengamos movidas. Que allí en Madrid se entera Carlos Sosa seguro.

M.A.R.: Bueno. Después de esto puedo ser amigo tuyo.

S.A.M.: Yo espero... también yo estuve con Fernando Lázaro cenando en Madrid en un restaurante y este mandó una especie de cuestionario al TSJ, a la sala de prensa, diciendo que por qué había estado yo reunido con este señor en un restaurante de Madrid ¿cómo lo sabe?, yo no sé cómo lo sabe se lo dije a Fernando Lázaro... “¡Me cago en la puta!”

M.A.R.: Depende a qué restaurante vayas...

S.A.M.: Pues al Pelotari, allí en Recoletos.

Céntrico, sí, pero bueno.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, estaba al corriente de las acciones que llevaba a cabo Salvador Alba en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria mientras sustituyó en él a la magistrada Victoria Rosell. Así se acaba de escuchar en la sala de vistas:

M.A.R.: ¿Le vas a dar cuenta a Doreste de esta conversación?

S.A.M.: Por supuesto, yo le doy cuenta de todo. Entonces, eh, que que te iba a decir

coño... Vale, en el supuesto de que no se se termine la instrucción en ese mes y medio que

queda, que yo creo que sí...

M.A.R.: ¿Qué te falta?

S.A.M.: Nada. Falta nada. Falta dar dos traslados de los recursos que ha habido con el

tema de la fianza y tal...

M.A.R.: Ah, sí.

Alba involucra a la fiscal: “Yo voy a hablar con ella y le voy a decir que tú vas a hacer una declaración voluntaria”

El tribunal y las partes han escuchado cómo Salvador Alba explicaba a Miguel Ángel Ramírez cómo iba a involucrar a la fiscal Evangelina Ríos en la operación de fabricación de pruebas contra Victoria Rosell. Este es el pasaje:

M.A.R.: Y, ahora ¿qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a plantear esto?

S.A.M.: Pues yo voy a hablar con ella y le voy a decir que tú vas a hacer una declaración voluntaria, que vas a hacer una declaración, que quieres ampliar tu declaración, y ya está. En estos términos, en estos términos y con esa finalidad.

M.A.R.: ¿Y qué decimos? ¿Qué es voluntaria?

S.A.M.: Sí, sí.

M.A.R.: ¿No decimos que tú me citas en función de lo que ha dicho mi directivo, de que hay contratos de publicidad, que tú quieres que yo los aclare?

S.A.M.: Pues mira, lo podemos hacer así.

M.A.R.: Porque si no, los otros me van a ver. Me van a coger. Si no me cogen en esta me cogen en otra, ¿vale?

S.A.M.: Ummm, es verdad.

M.A.R.: Y yo, lo que quiero es: vamos a ver...

S.A.M: ¿Quién es el directivo, quién es?

M.A.R.: Paco Chirino. Francisco Chirino, habló de contratos de publicidad. Y como no sabía, porque él no sabe...

S.A.M.: El último que me queda.

M.A.R.: Exacto, exacto, como él no sabe, me llamas a mí para que yo explique qué contratos son.

S.A.M.: Efectivamente.

M.A.R.: Y ¿tú me puedes preguntar claramente por los contratos con relación con esta persona?

S.A.M.: Sí, sí.

M.A.R.: Y, entonces, dile a la fiscal: “oye, yo he pactado esto con él. Sale de aquí. Que nos dan armas para seguir creciendo contra la tía. ¿Estás de acuerdo, o no?

S.A.M.: Efectivamente.

Alba, sobre archivarle la causa a Ramírez: “Sí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede”

Continúa la audición del audio que recoge la reunión celebrada el 13 de marzo de 2016 en el despacho de Salvador Alba. Este es el pasaje en el que Miguel Ángel Ramírez pide que en el auto de archivo el juez entre en el fondo del asunto para evitar problemas posteriores. El juez acepta: “sí se puede, sí se puede”.

M.A.R.: Una pregunta, Salva, ¿tú puedes entrar en el fondo del asunto cuando te cargues esto?

S.A.M.: ¿En el fondo del asunto?

M.A.R.: Me explico: tú te cargas esto porque hay un...

S.A.M.: Sí. Lógicamente, claro...

M.A.R.: ...Un…cómo se llama esto... un...

S.A.M.: Un vicio de nulidad...

M.A.R.: Sí, tal... bien, pero ¿no puedes decir, “pero no obstante”. Te lo digo. «De la declaración de los trabajadores, todos declaran que han sido... que han trabajado fuera de la ciudad?”, entonces, porque todos te dicen, es cierto, que han trabajado fuera de la ciudad, coño, entonces (ininteligible) ni una dieta, no puede venir un inspector de Hacienda a decir que no hay ni una dieta.

S.A.M.: Sí.

M.A.R.: Y ayudarme a mí para el futuro.

S.A.M.: Sí, sí.

M.A.R.: Porque luego yo me veré en una inspección.

S.A.M.: Sí, sí, sí. Ya sé lo que me dices.

M.A.R.: ¿Sabes? Decir que, en todo caso...

S.A.M.: Que aparte de hablar de, de, o sea, de la cuestión de…formal, digamos.

M.A.R.: Formal, que se lo carga...

S.A.M.: ...con independencia de eso, pues tal, si hubiese procedido al sobreseimiento, patatín patatán... Sí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede.

M.A.R.: ¿Sabes? Que de la declaración, el denominador común de la declaración de todos los trabajadores es que todos salían de la ciudad, por lo tanto, obligatoriamente, todos tenían derecho a dietas y kilometraje, lo que no entiendo es que la inspección de Hacienda no valorara eso y dijese que todos...

S.A.M.: ¿Y Hacienda te hace la inspección en 2008 y 2009?

M.A.R.: Y lo teníamos cerrado.

S.A.M.: ¿Y lo demás?

M.A.R.: Vale, otra cosa: he cerrado la inspección 2009 antes de final de mes, pero no me valoran las horas, no me van a entrar en lo de las horas. Sabes que he removido Roma con Santiago para escapar de todo esto. Me falta que tú le des ahí la última puntilla.

S.A.M.: Plinnnnnn.

Alba: “El fiscal se tendrá que joder”

El tribunal escucha la grabación que Miguel Ángel Ramírez le realizó a Salvador Alba en su despacho

“El fiscal se tendrá que joder”, es la primera promesa del juez Salvador Alba Mesa (SAM) al empresario Miguel Ángel Ramírez (MAR):

M.A.R.: ¿Y qué pasa con la fiscal?

S.A.M.: El fiscal se tendrá que joder...

M.A.R.: ¿Seguro, no? Porque estos van a recurrir de todas formas.

S.A.M.: Por sup.... bueno, o no. No lo sé.

