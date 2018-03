Naviera Armas, condenada por vulnerar los derechos de un candidato sindical

El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Naviera Armas por vulneración de derechos fundamentales por haber despedido a un trabajador que se había presentado como candidato en las elecciones sindicales que celebró la empresa en el año 2017.



Según ha informado CCOO, la sentencia obliga a la empresa a readmitir al trabajador, abonarle los salarios de tramitación e indemnizarle con 9.000 euros por "daños morales".



Los hechos sucedieron en el año 2017 cuando el trabajador decidió presentarse en las listas de CCOO a las elecciones en Armas.



Comisiones Obreras defiende que la actividad sindical de su candidato fue "notoria", tratándose de ganar el apoyo de los compañeros, por lo que "no pasó desapercibida" a la empresa.



Sin embargo, Naviera Armas lo despidió argumentando bajo rendimiento y motivos que el tribunal considera "vagos y genéricos" hasta el punto de que "no se intentan ni probar" en el juicio.



El secretario general de la FSC-CCOO, Pedro Costeras, asegura que este "lamentable hecho" se produjo en el contexto del "manifiesto ambiente antisindical propiciado por Naviera Armas en los prolegómenos y durante las elecciones sindicales".



Un ambiente que llevó al sindicato a impugnar las elecciones ante los tribunales, que aún no se han pronunciado al respecto.



Para CCOO, "es inaceptable que una empresa, que aspira a convertirse en las mayores de Europa con la absorción de Trasmediterránea, tenga semejante comportamiento ofensivo al ejercicio de los derechos fundamentales".