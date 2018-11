Santiago Pérez cree que el consejero de Justicia ha hecho una "exhibición pública de ignorancia" al hablar del caso Grúas

El concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTn-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez dijo este martes que si bien para ser consejero de Justicia no es imprescindible tener conocimientos jurídicos el titular de esa materia, José Miguel Barragán, ha hecho una "exhibición pública de ignorancia" al hablar del llamado caso Grúas.



Santiago Pérez indica que "acusar a meros ciudadanos de presionar a los tribunales, cuando el Gobierno está haciendo lo que está haciendo, hasta el punto de que las principales asociaciones judiciales y fiscales han repudiado sus presiones, es simplemente una broma macabra".



El concejal considera que al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al consejero José Miguel Barragán "se les ha ido el baifo definitivamente después de que no consiguieran el archivo del caso Grúas antes de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía".



Recuerda que la recusación, en este caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en relación con el llamado caso Grúas", es un derecho, y añade que en esta ocasión lo es "de quienes estamos defendiendo los intereses públicos como denunciantes".



Lo que no es un derecho, indica Santiago Pérez, es el aforamiento de Fernando Clavijo, "al que se han aferrado desesperadamente como si fuera un derecho suyo y un privilegio, cuando se trata de una prerrogativa del Parlamento. Y la prueba es que los diputados no podían renunciar al aforamiento".



Santiago Pérez agrega que la recusación que se ha formulado no es una "arremetida preventiva, ni tiene que ver con la prevención de nada: este es el momento procesal en que corresponde plantearla, y no en ningún otro. Además no hemos sido nosotros, los denunciantes de XTF-NC ni nuestra letrada, quienes hemos formulado la recusación, sino la representación de Unidos Podemos, que ejerce el letrado Fernández Arcila".



El concejal considera que las "descabelladas" declaraciones de Barragán "cierran el círculo y dejan definitivamente acreditado que el magistrado recusado no inspira en la ciudadanía la apariencia de imparcialidad que es imprescindible en una sociedad democrática".



Porque, destaca Santiago Pérez, lo que está "en juego es la confianza de los ciudadanos en los tribunales de justicia, como han dejado sobradamente establecido las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".



Según Santiago Pérez, la nota de prensa que difundió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, "afirmando que Clavijo le apremiaba a que archivara de inmediato el Caso Grúas ante la inminente entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y la pérdida del aforamiento, no se ajustaba a la realidad: Clavijo no dijo nunca eso en su escrito, es una afirmación de la cosecha del propio Antonio Doreste, que ha quedado retratado".



También indica Santiago Pérez, en alusión a Barragán que "acusar a meros ciudadanos de presionar a los tribunales, cuando el Gobierno, que tiene todo el poder institucional, está haciendo lo que está haciendo, hasta el punto de que las principales asociaciones judiciales y fiscales han repudiado sus presiones, es simplemente una broma macabra. Y mejor vamos a dejarlo aquí".