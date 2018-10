El TSJC tarda 16 minutos en responder a una petición del presidente del Gobierno sobre su imputación en el caso Grúas

Tan solo dieciséis minutos tardó este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, en responder a las exigencias del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, plasmadas en un escrito en el que reclamaba mayor diligencia a la Fiscalía y el sobreseimiento de la causa penal originada a partir de lo que se conoce como el caso Grúas.

Antonio Doreste dictó una providencia este miércoles otorgando al Ministerio Fiscal un plazo improrrogable de cinco días laborales para que informe sobre la competencia del tribunal y sobre la eventual imputación de Fernando Clavijo en la causa, remitida al TSJC por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad de La Laguna. Será a partir de la respuesta del Ministerio Público cuando la Sala de lo Civil y Penal tome una decisión respecto al asunto justo en los días previos a que entre en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en el que desaparece el aforamiento para los miembros del Gobierno y los diputados y diputadas regionales.

El escrito de Clavijo al TSJC y la meteórica respuesta del tribunal a los requerimientos del presidente fueron objeto este miércoles de muchos análisis jurídicos y políticos.

El rastro dejado por la firma electrónica del abogado del presidente Clavijo, de su procuradora y de la letrada de la Administración de Justicia del TSJC evidencia cómo fue de frenética la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín de la capital grancanaria para que la prensa pudiera publicar la posición del alto tribunal canario antes de que se diera por inaugurado el puente del Día de los Difuntos.

Efectivamente, el abogado de Fernando Clavijo, Víctor Díaz -hermano del alcalde de La Laguna, imputado en el caso Grúas- firma electrónicamente su escrito el 31 de octubre a las 10:42 horas. La procuradora de Clavijo, Silvia Marrero, hace lo propio a las 11:54 horas, momento a partir del cual lo envía telemáticamente al TSJC para que lo analice y responda como haya lugar. Se puede concluir entonces que el escrito del presidente del Gobierno tuvo entrada por Lexnet en el TSJC a partir de las 11:55. Desde ese momento se desencadenó una respuesta inmediata porque la letrada de la Administración de Justicia del TSJC, Belén Zapata, traslada a las partes la respuesta de la Sala, a través de una providencia, a las 12:10 horas. Es decir, solo dieciséis minutos después de que la procuradora firmara el escrito de petición, y una hora y 32 minutos después de que el abogado del presidente del Gobierno acabara su escrito. La acreditada lentitud de la justicia ha tenido una notable excepción en este caso.

La respuesta de los denunciantes

El giro dado este miércoles por el TSJC, que la semana pasada había anunciado que no tomaría ninguna decisión respecto al caso Grúas ante la inminencia del nuevo Estatuto de Autonomía provocó la inmediata reacción de algunos de los denunciantes. La asistencia letrada de varios de ellos confirmó a este periódico que este mismo viernes, a primera hora de la mañana, tendrá entrada en el TSJC un escrito con varios puntos. El primero de ellos consistirá “en recordarle al señor Clavijo y al TSJ que la entrada en vigor de un nuevo Estatuto de Autonomía no es una plaga bíblica sino la manifestación de un mecanismo de participación democrática popular que se ha traducido en una nueva ley orgánica” que entrará en vigor los próximos días, “y que acaba con los aforamientos, que en este caso parece querer ser usado por el presidente Clavijo como si fuera un privilegio del que no se quiere desprender”. A su juicio, el tribunal que se ocupa de las causas de los aforados “no debe entrar en el fondo de este asunto, que todavía tiene mucho recorrido y muchas cosas pendientes de investigar”.

“Es el propio TSJC el que en su nota de prensa retrata lo que Clavijo reclama: antes de que entre en vigor el estatuto de autonomía, y por lo tanto perder el aforamiento, lo que pretende es que archive globalmente la causa”, sostienen.

Los denunciantes se opondrán a las peticiones expresadas por Clavijo en su escrito, recordando al TSJC que el presidente de Canarias, exalcalde de La Laguna, no está bajo sospecha solamente por concederle un préstamo sospechoso a la empresa concesionaria de las grúas, sino “por un tráfico de influencias y por haber levantado los reparos del interventor a la prórroga a la ampliación de la concesión”, en manos de unos trabajadores entre los que se encontraban varios amigos del presidente.

Además, los denunciantes afirman que están estudiando “muy en serio” presentar a primeras horas del viernes un escrito de recusación contra el presidente del TSJC, Antonio Doreste, “no solo porque fue consejero [de Industria] en un Gobierno de Coalición Canaria, sino también porque Coalición Canaria lo promovió para que fuera presidente del TSJC frente a otros candidatos. Por lo tanto, su garantía de imparcialidad está en entredicho”, ha declarado Santiago Pérez, uno de los denunciantes.