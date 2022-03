El exalcalde de Teror, a juicio por las obras “ilegales” en la casa de su hijo: dos peritos dicen que les mostraron una vivienda que no era

Las dos técnicas del Cabildo de Gran Canaria que otorgaron la calificación territorial para la rehabilitación de la casa del hijo del exalcalde de Teror Juan de Dios Ramos (PSOE), en el barrio de Arbejales, han afirmado este miércoles que les mostraron otra edificación en la visita de campo que efectuaron.

En la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el exalcalde, su hijo Abundio y tres funcionarios del Ayuntamiento por delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, las dos peritos han explicado que el plano era “un poco confuso” y solo tenían una fotocopia de una foto en blanco y negro de la vivienda a rehabilitar, por lo que decidieron girar la visita y se pusieron en contacto con el promotor para que les indicara dónde estaba.

Para evitar confusiones establecieron contacto con el promotor, el hijo del alcalde, quien les envió a una mujer que no pueden identificar por los años transcurridos, que fue quien les mostró la vivienda de la foto pero no donde se hizo la obra, han señalado.

Han indicado también que no tenían por qué dudar de lo que vieron porque coincidía con la fotografía que se había remitido al Cabildo de una edificación agropecuaria de dos alturas, de piedra, que correspondía a un antiguo alpende y con dos accesos independientes y una superficie de 40 metros por planta.

Las dos técnicas han señalado al tribunal que otorgaron la calificación territorial porque la ley permitía el uso residencial para edificaciones con valor etnográfico y arquitectónico, al tiempo que han recalcado que las de “nueva planta no se podían construir” y que tampoco se permitía la reconstrucción, incluso, si antiguamente hubiera habido una vivienda.

Así mismo, en esta jornada ha declarado la técnico del Cabildo que emitió el informe jurídico de la calificación territorial conforme a la legislación entonces vigente para una edificación que solicitaba cambio de uso por su valor etnográfico y arquitectónico.

La perito de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, al igual que ya indicó el testigo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha manifestado que no se trató de una rehabilitación, sino que se hizo una “casa totalmente nueva” y que las seis fotos de la fachada que figuran en el expediente y que se enviaron con posterioridad a la primera corresponden a la edificación ubicada a 200 metros de la que se construyó.

Según esta perito, la obra es ilegalizable porque no se permitía obra nueva y en las fotos aéreas de febrero de 2004 del lugar donde construyó Abundio la casa solo había un estanque y un pajar y, al ser suelo agrícola, no cabía el uso residencial de nueva construcción, solo la rehabilitación, pero allí no había edificio alguno que se pudiera reformar.

Esta perito ha indicado que la obra de la casa figuraba de forma correcta en el plano, pero las fotos que se adjuntaron eran de otra vivienda y ha señalado que en la visita que efectuó en 2009 a la casa de Abundio lo que comprobó es que se ejecutó conforme al proyecto presentado.

El perito de las defensas Octavio Fernández, sin embargo, ha sostenido que existe correspondencia entre la calificación territorial, la licencia otorgada y la obra realizada en lo que afecta a lo principal: la estructura, la edificabilidad, la habitabilidad y la altura.

El doctor en arquitectura Francisco Cabrera, perito propuesto por las defensas, ha considerado que la obra efectuada por Abundio “es legal, otra cosa es que haya dudas sobre el procedimiento” y ha abundado en que se trató de una rehabilitación, ya que se hizo sobre una vivienda preexistente sin techo.

Este experto ha sostenido que “con o sin techo” se podía rehabilitar y que la casa disponía de licencia y calificación territorial, por lo que era perfectamente legal; no obstante, ha aclarado que su pericial no entraba en analizar lo que se conservó de la anterior edificación.

Los tres vecinos de la zona que han declarado como testigos han afirmado la casa Abundio se construyó sobre lo que era la antigua vivienda conocida como “la casa vieja de Pepe Ramos”, que tenía dos plantas, un pajar y un estanque, y que el único inquilino que aún vive reside con uno de ellos.

Los vecinos han coincidido en que la casa vieja de Ramos no era habitable.

En esta sesión ha declarado el exconcejal de Teror Gonzalo Rosario, que ha dicho que desconocía que el arquitecto municipal estuviera a cargo de la obra y que firmó como alcalde accidental la licencia de obra para la rehabilitación porque Juan de Dios estaría ausente, pero ha querido aclarar “nadie” le pidió que “firmara nada en concreto”.

El juicio continuará este jueves con la declaración de los cinco acusados, que se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel.