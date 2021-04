Fiscalía pide cárcel para un hombre que insultaba y amenazaba a musulmanes e inmigrantes en sus redes sociales

El Ministerio Fiscal pedirá la próxima semana a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife tres años de prisión para un hombre acusado de un delito de incitación al odio contra el colectivo musulmán y los inmigrantes cometido a través de las redes sociales.

En su escrito de acusación, el fiscal pide también una multa de 1.620 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas.

En una vista que se celebrará el próximo miércoles, 21 de abril, en la sección segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, el procesado deberá responder por los numerosos mensajes que, según la Fiscalía, publicó contra el colectivo musulmán y los inmigrantes "así como comentarios de ideología de extrema derecha con la finalidad de incitar a que se adoptasen medidas violentas contra tales colectivos".

Añade el escrito que en una de las redes sociales, estos mensajes se publicaron sin ningún tipo de restricción, mientras que en la otra algunos de ellos tuvieron un carácter semipúblico.

La Fiscalía reproduce algunas de las numerosas publicaciones del encausado en sus redes sociales y entre las que figura: "No descansar hasta expulsar al moro invasor a rezar a su puto país, esto es España cristiana jamás musulmana y como tal fuera mezquitas"; "hijo puta negro de mierda yo ya armado para todos los días y el primero va a pagar por todos" o "me están dando ganas de dejarlo todo y dedicarme solo a matar moros haber si así cogen miedo y no vienen“, entre otros.

Según remarca el Ministerio Público, los perfiles del acusado tanto en Twitter como en Facebook fueron bloqueados.

El Ministerio Fiscal señala que los hechos relatados son constitutivos de un delito de incitación al odio, previsto y penado en los artículos 510.1 a) del Código Penal

El Fiscal pide también que se acuerde la retirada de los contenidos vertidos en la red social Twitter y Facebook.