Los rumores de supuestos casos de acoso sexual a menores aceleraron la destitución del exjefe de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife pese a las protestas de CC

La destitución de Santiago Carlos Martín al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, que ocupaba desde 2017, cogió a todos por sorpresa: tan solo habían pasado tres meses desde que la socialista Patricia Hernández, con el respaldo de Ciudadanos y Unidas Podemos, se hiciera, en junio de 2019, con la alcaldía capitalina, gobernada durante cuatro décadas por Coalición Canaria (CC) y sus predecesores. Fue Florentino Guzmán (PSOE), al frente de la Concejalía de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente, quien tomó la decisión: "Concluimos que hacía falta un nuevo modelo de agrupación, siendo necesario un nuevo impulso para ofrecer mayor coordinación y efectividad", explicó entonces a la prensa local. Lo cierto es que en esos momentos el concejal ya tenía indicios de unos supuestos casos de acoso a voluntarios menores y, con el objetivo de esclarecer los rumores que circulaban, había encargado a una empresa externa e independiente la elaboración de un informe de clima laboral que desvelara la situación real en la agrupación. Dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que Martín hizo comentarios de contenido sexual e incluso llegó a tocar los muslos y el pene a algunos de los denunciantes, siempre según la versión de estos.

En aquel entonces, la destitución fue interpretada por los nacionalistas como una decisión meramente política, que no atendía a cuestiones profesionales, un cese que se sustentaba más bien por la amistad de Martín con miembros del equipo de gobierno anterior, como, por ejemplo, con la popular Zaida González, exconcejala de Seguridad del Ayuntamiento, tal y como dejó claro Carlos Tarife (PP) en la sesión plenaria de septiembre de 2019.

Para los nacionalistas, quienes encargaron la responsabilidad del grupo de voluntarios a Santiago Carlos Martín en 2017, el que se había convertido de golpe en exjefe presentaba el mejor de los perfiles: "Santiago Carlos Martín es gestor de recursos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES 1-1-2), por su profesionalidad es el más adecuado para liderar y dirigir Protección Civil", le defendían.

Las redes sociales de algunos políticos de CC, entonces en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se llenaron, el 14 de septiembre de 2019, de mensajes de apoyo hacia Martín, tildando la decisión de Guzmán como "injusta", "torpe" y propia del "sectarismo contra un servidor público ejemplar".

De hecho, tal fue el estupor que produjo la noticia de la destitución del que ahora se sabe está siendo investigado por presuntos casos de acoso, que el partido liderado por Bermúdez (CC) presentó una moción en el pleno municipal de finales de septiembre de ese año pidiendo la restitución de "una persona voluntaria, dedicada y profesional, un líder", como lo calificaron.

Tal y como se puede escuchar en la grabación de dicho pleno, colgado en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el portavoz popular Carlos Tarife y el nacionalista Juan José Martínez alzaron la voz pidiendo explicaciones.

Tras la intervención de una voluntaria que defendió la labor de Martín, el de Coalición Canaria arrancó su argumentario comparando a los voluntarios con héroes. "Nada de lo conseguido hubiera sido posible sin el liderazgo de Santiago Carlos Martín, un jefe de Protección Civil con reconocimientos regionales y nacionales, que ha sido elegido presidente de las agrupaciones de Protección Civil de Canarias, delegado para España de la Asociación de Agrupaciones de Protección Civil y que reúne todos los requisitos para seguir desempeñando su cargo", argumentó. El nacionalista acabó su primera intervención pidiendo rectificar, "porque es de sabios", una decisión "errónea e injusta". "Nos gustaría solicitar al grupo de Gobierno reparar esta situación y devolverlo a su cargo tras una trayectoria impecable".

Por su parte, Carlos Tarife (PP) exigió una explicación más allá de la expuesta en la nota de prensa y compartió que Protección Civil es un grupo "afiliado a la ciudad y no a un partido político".

Explicación entrelíneas

En su primera intervención, Florentino Guzmán defendió su postura explicando en primer lugar que el Ayuntamiento había dotado con tecnología punta a Protección Civil en el mandato anterior, cuando la popular Zaida González era concejala de Seguridad. Sin embargo, puntualizó que se había "descuidado" el factor humano: "¿Saben ustedes que la plantilla se ha disminuido en los últimos años?, ¿se han preguntado el motivo?", cuestionó. "¿Se han parado a hablar con la infantería de la agrupación, con esos voluntarios que pasan horas y horas invirtiendo su tiempo libre para Santa Cruz?, ¿conocen sus inquietudes?, pues aquí está el meollo de la cuestión y el motivo por el que hemos tomado esta decisión colegiada, meditada, razonada y que, de ningún modo, puede ser entendida como una devaluación del trabajo desarrollado por el que hasta ahora ha ejercido como jefe de esta agrupación", subrayó Guzmán.

"Le hemos agradecido y valorado su labor durante tantos años, pero la Protección Civil moderna exige un cambio profundo. Cambio que pasa por escuchar, atender y procurar la calidad. Nos mueve el hecho de hacer más atractivo este servicio, buscando un voluntariado más profesionalizado y que pueda conciliar, no dividir, con más coordinación y organización", argumentó en su intervención. Además, dijo: "Hay algunos elementos de esta decisión que se encuentran en los juzgados".

Guzmán elevó el tono para señalar a los nacionalistas sobre la moción presentada: "Haber traído aquí esta moción va en contra del compañero, porque están haciendo que se visualice algo que ustedes deberían saber porque han formado parte del equipo de gobierno", les achacó.

No obstante, CC y PP no supieron leer entrelíneas y continuaron preguntando los motivos del cese en su segunda intervención. Guzmán contestó: "La verdad es que lamento que se tengan que hacer públicos una serie de argumentos que vayan contra una persona a la que todos le tenemos cariño y que, ante este intento de politizar mi decisión, se estén dando a conocer cosas que hubieran quedado ahí, que hubieran ido por otro proceso, por decirlo así", dejó entrever para continuar enumerando motivos: "Santiago, desde el primer momento no ha colaborado con este concejal; se le han retirado las claves de Protección Civil y se ha negado a presentarlas; hay un escrito de los sindicatos policiales pidiendo su cese por reiteradas acusaciones sobre actuaciones de la propia policía; ha sacado a voluntarios de la isla sin autorización; y, sobre todo, hay dos temas judiciales en camino, uno es sobre una inspección de trabajo y otro, una acción por acoso laboral".

Dicha acción por acoso laboral no estaba relacionada con los voluntarios, sino con una denuncia presentada por miembros de CECOES, apunta ahora a este periódico Florentino Guzmán. Sin embargo, ya tenía en mente los rumores y se estaba desarrollando la investigación en el grupo de Protección Civil.

"Son ustedes -señaló a CC- los que han puesto en la picota a Santiago Martín al politizar este asunto con esta moción", se defendió con dureza el concejal durante el pleno. "Nosotros tuvimos la seriedad de no hacer públicos los documentos que tenemos, vamos a ver cómo acaba en los juzgado", concluyó.

La moción se votó y gracias a Unidas Podemos, Ciudadanos y Psoe, que alzaron la mano contra la moción de CC para restituir a Santiago Martín al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, la propuesta quedó rechazada.