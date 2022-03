Revés para la Fiscalía: la Audiencia avala el auto que prorrogó la investigación de la compra de votos en Mogán

La Audiencia de Las Palmas ha avalado el auto que el 28 de julio de 2021 prorrogó seis meses, tras declararla compleja, la investigación sobre la presunta trama de compra de votos en Mogán por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), liderado por la actual alcaldesa de este municipio del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno. La Sección Segunda del órgano provincial ha desestimado los recursos que contra esa resolución presentaron dos de los imputados, Marzouk Ghalidi y Carmen Lidia Caballero, que entendían que el juez instructor había cometido un error formal al haber adoptado esa decisión sin escuchar a las partes y que, con ello, había vulnerado su derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías.

A ese recurso se adhirieron posteriormente otros cuatro investigados: los concejales Mencey Navarro y Tania del Pino Alonso, el funcionario y colaborador de Ciuca Salvador Álvarez y el empresario Luis Oller, presunto financiador de la trama, además de la representación de la formación política de la regidora sureña, ahora incorporada al proyecto de Coalición Canaria.

También compartía esa tesis el fiscal de la causa, Jorge López Tineo, que pretendía la nulidad de esa prórroga y, en consecuencia, de todas las diligencias que se hubieran practicado con posterioridad a esa fecha. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de doce meses para instruir un procedimiento penal desde su incoación. No obstante, admite la posibilidad de ampliar ese periodo en caso de que se justifique por la complejidad de la causa. Las diligencias por el presunto fraude electoral en Mogán se iniciaron en 2015 a raíz de una denuncia del entonces alcalde y candidato del Partido Popular (PP) a la reelección, Francisco González. Tras el inicial archivo provisional, se volvió a abrir un año después tras los escritos presentados por varios vecinos del municipio, aunque las actuaciones no se reactivarían hasta 2019, después de que el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil emitiera un primer informe en el que ya advertía de indicios de la presunta comisión de un fraude electoral.

El escrito en el que la Fiscalía se posiciona a favor de anular la prórroga de la instrucción está fechado el 16 de febrero, el mismo día en el que solicitaba, a través de otro escrito, el archivo de uno de los delitos por los que se le investiga a Onalia Bueno, el electoral. El representante del Ministerio Público coincide con la defensa de la alcaldesa, ejercida por el despacho de abogados de José Antonio Choclán, en que los hechos referidos a los comicios municipales de 2015, la presunta trama de compra y tramitación fraudulenta de votos, ya están prescritos y, por tanto, no se pueden juzgar. Sobre los que conciernen a la cita de 2019 estima que carecen de valor probatorio suficiente, a nivel indiciario, para formular un escrito de acusación.

En relación con la prórroga de las actuaciones, la Audiencia Provincial de Las Palmas discrepa de la postura de la Fiscalía y de los imputados que la recurrieron o se adhirieron al recurso. No discute que el magistrado que instruye la causa, Francisco Javier Ramírez de Verger, titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, prescindió de una "norma de procedimiento" a la hora de declarar compleja la causa y prorrogarla. Sin embargo, la omisión del trámite de audiencia a las partes "no basta" para anular el auto, puesto que resulta "indispensable" probar que esa situación ha causado en los investigados una indefensión. Para ello, abunda la Sección Segunda remitiéndose a la doctrina del Tribunal Supremo, es necesario que quien alega explique "cómo se habría alterado el resultado del proceso evitando la infracción denunciada". Y sobre estas explicaciones "nada consta en autos".

"No se ha producido una vulneración del derecho de defensa pues no se han acreditado las consecuencias prácticas, los efectos materiales -que no formales- respecto del hecho alegado", recoge el auto de la Audiencia de Las Palmas, que añade que esa "irregularidad procesal" quedó subsanada en el momento en el que los imputados presentaron sus alegaciones, a través de los recursos, con respecto a la decisión adoptada por el juez instructor. La resolución es firme.

La Audiencia Provincial de Las Palmas aún no ha resuelto el recurso presentado por otro de los imputados en esta causa, Luis Oller, contra otra de las decisiones del juez instructor, la de desglosar el procedimiento y dividirlo en cuatro piezas separadas para investigar de manera independiente y autónoma otros hechos que los investigadores fueron descubriendo con posterioridad: el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer a un empresario con intereses en el municipio y señalado por la Guardia Civil como financiador de la trama de compra de votos para Ciuca; los complementos salariales otorgados de manera arbitraria a un grupo de empleados públicos del Ayuntamiento que habrían participado en la operación o habrían colaborado con el partido de la alcaldesa; los contratos concedidos a la empresa familiar del asesor de Urbanismo de la corporación, y la orden de bloquear el acceso de la policía judicial a documentación intervenida durante el registro a las dependencias municipales. El fiscal sí apoyó este despiece del procedimiento penal.