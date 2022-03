Victoria Rosell celebra que Salvador Alba ya no sea magistrado: “No habrá más víctimas”

Por fin. Desde hoy, Salvador Alba Mesa ya no es magistrado. Mi mayor logro es este: no habrá más víctimas. Denunciar la corrupción, incluso en la propia carrera judicial, es durísimo. Pero por esto ha merecido la pena. (Aunque el @PoderJudicialEs ni me menciona en su comunicado) https://t.co/91i9sSUM25