El Gobierno canario afirma que el Archipiélago carece de modelo turístico y anuncia cinco ejes de actuación

La nueva consejera de Turismo de la comunidad autónoma, Yaiza Castilla, ha coincidido este miércoles en el Parlamento con el líder de su partido, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, en que Canarias carece de un modelo turístico, situación ante la cual ha anunciado su apuesta por una estrategia basada en cinco ejes principales.



En el pleno del Parlamento de Canarias en el que la consejera compareció a petición de la ASG para hablar de las estrategias y principales líneas de actuación de la Consejería de Turismo en la actual legislatura, Yaiza Castilla ha indicado que es preciso planificar en un momento en el que hay decrecimiento turístico.



La estrategia es la de cinco "d", ya que se trata de diversificación, dispersión en el tiempo y el espacio, diferenciación, digitalización y deslocalización, ha avanzado la consejera, quien ha abogado por cambiar la forma de trabajar para obtener resultados distintos.



Las cinco "d" están conectadas, ha dicho la consejera, quien ha comentado que no se incluye la sostenibilidad porque se trata de algo transversal en todas las actuaciones.



Yaiza Castilla se ha referido asimismo a los ámbitos industrial y comercial con líneas estratégicas y, tras decir que falta dinero en turismo, industria y comercio, ha avanzado que pedirá al Parlamento canario que en la próxima ley presupuestaria se declaren prioritarios.



La consejera ha señalado como líneas estratégicas de industria y comercio diseñar un programa de la industria conectada 4.0 y facilitar la incorporación de las empresas, regeneración de las áreas industriales, impulsar la colaboración para implantar la formación profesional dual en el sector, entre otras.



Además, ha agregado, se protegerá la artesanía, se profundizará en las bases mineras de las islas y, en cuanto a las políticas de consumo y el comercio, ha indicado que se mejorarán los equipamientos comerciales, además de consolidar el programa formativo de gerencia comercial.



El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha asegurado que Canarias carece de un modelo turístico, a pesar de que este sector, ha recordado, representa en torno al 35 por ciento del producto interior bruto (PIB) canario, y más del 40 por ciento del empleo.



Casimiro Curbelo ha opinado que el sector tiene dificultades y las "viejas recetas de rentistas y continuistas no sirven" para el futuro, por lo que ha abogado por la sostenibilidad y la máxima calidad, de forma que se pongan en valor los recursos de las islas.



El diputado de ASG ha pedido a los grupos de la oposición que no se pongan nerviosos porque el actual gobierno lleva pocos días, y ha criticado que se trate de centrar el debate en la tasa turística, pues hay comunidades como Baleares que la tienen y también disponen de modelo turístico.



Curbelo ha asegurado que si se sigue el modelo de crecer sin pensar en la calidad se comete un error y ha negado que en el Gobierno haya discrepancias en torno a la tasa turística, pues, ha subrayado, se estudiará la posibilidad de establecerla.



El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz se ha mostrado a favor de un turismo "razonable" y ha apostado por un pacto para que sea sostenible y sirva para mejorar la calidad de vida de los canarios.



La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez se ha referido a la necesidad de un turismo de calidad, vinculado con la industria y el comercio, y ha aludido a la cinematografía como potencial de crecimiento.



El diputado del grupo Popular Carlos Antonio Ester ha reconocido que el modelo turístico debe adaptarse a la realidad pero se ha opuesto a una tasa turística, porque cree que perjudicará a la economía. Además, ha defendido un plan de renovación, así como disponer de un mayor sector industrial.



El diputado del grupo nacionalista canario José Alberto Díaz-Estébanez, ha dicho que Canarias tiene un modelo turístico "de éxito", y ha mostrado su preocupación por los planteamientos de los grupos de gobierno sobre la tasa turística y el alquiler vacacional.



El diputado del grupo socialista Manuel Abrante ha opinado que se debe hacer un análisis exhaustivo para conocer las causas del descenso de turistas, y se ha mostrado partidario de que haya un nuevo modelo, así como actualizar la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, entre otras acciones.