El Gobierno podría volver a cerrar las fronteras a los turistas si detecta más de 50 nuevos casos semanales por cada 100.000 habitantes

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha mostrado este martes en Valencia "su admiración y respeto" por el esfuerzo realizado en España frente a la pandemia de coronavirus y por su preparación "exhaustiva" para poder recibir turistas de forma segura. Entre las medidas discutidas está la posibilidad de volver a intervenir en la libre circulación si se detecten más de 50 nuevos casos por semana por cada 100.000 habitantes.



Así lo ha asegurado en una rueda de prensa tras mantener una reunión en la Delegación del Gobierno con su homóloga española, Arancha González Laya, para analizar asuntos comunes para ambos países una semana después del levantamiento en Europa de las recomendaciones de no viajar.



Tras reconocer que el riesgo de contagio "no se excluye por completo", ha asegurado que el Gobierno le ha informado de las capacidades del sistema sanitario y de los índices y umbrales a partir de los cuales habría que intervenir, entre los que ha citado, la detección de más de 50 nuevas infecciones en una semana por 100.000 habitantes.



"Esperamos no llegar a un punto en el que tengamos que volver a tomar las medias tan duras que se han tomado en el pasado", ha señalado el ministro, mientras que González Laya ha destacado que esta visita ha servido para mostrar a España como "un lugar de turismo seguro".



La ministra ha reconocido que en este momento "no se puede aspirar al riesgo cero" porque todavía no existe vacuna contra la COVID-19, y ha señalado que lo que se debe hacer es ser responsable, tanto colectiva como individualmente, y seguir las recomendaciones que dan los sanitarios y los científicos para reducir el riesgo de transmisión.



Ha dicho que no se puede excluir que haya brotes ni que haya que dar marcha atrás en las medidas de apertura y libertad que se han ido tomando en los últimos días, pero ha dicho que se hará "de manera mesurada y que permita ser eficientes en tratar los brotes".



Ambos ministros han coincidido en destacar la importancia del comportamiento responsable por parte de los ciudadanos, y en este sentido, Maas ha hecho un llamamiento a los turistas alemanes que visiten España en la próximas semanas y meses para que se comporten de forma responsable.



Ha destacado que el Gobierno de España ha preparado "a conciencia" y "de forma exhaustiva" la llegada de turistas, por lo que estos deben comportarse de manera responsable, pues solo así se evitará que se pueda producir algún brote de coronavirus.



El ministro alemán ha señalado que pocos países han sufrido tanto los efectos de coronavirus como España, al que ha trasladado "su más sentido pésame" por los fallecidos , y ha valorado "la hazaña" lograda por este país para salir de esta crisis sanitaria.



"Poco a poco podemos proceder a la apertura y a un turismo incipiente" y además seguro, tanto para los que vienen como para los residentes, ha señalado Maas, quien ha recordado que España es uno de los destinos favoritos de los alemanes, y ha afirmado que es el primer invitado pero no en último alemán en venir a este país.



La ministra de Asuntos Exteriores ha destacado que esta es la primera reunión bilateral que mantiene desde la declaración del estado de alarma, y ha valorado que sea en Valencia, pues es símbolo de "la España abierta al mundo, cosmopolita y abierta al comercio, la inversión y el turismo".