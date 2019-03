Profesionales del sector denuncian que la ley turística canaria "expoliará" a los propietarios de viviendas vacacionales

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha afirmado que la reforma de la ley de renovación y modernización turística de Canarias vulnera competencias y supondrá "un auténtico expolio" a los derechos de los propietarios de vivienda vacacional.



En un comunicado emitido este lunes Fevitur señala que la nueva ley, que será sometida a debate en el pleno del Parlamento de Canarias esta semana, prohíbe el alquiler por largas temporadas en los complejos de apartamentos y pone "trabas" al alquiler solo de habitaciones.



Además impone que las comunidades de vecinos deban aceptar por mayoría el alojamiento o establece que sea la empresa y no el turista la que deba hacerse responsable de garantizar el respeto a las normas de la comunidad y de las infracciones cometidas por estos últimos, añade.



En todos estos caso, afirma Tolo Gomila, presidente de Fevitur, la nueva ley contradice las últimas resoluciones del Tribunal Supremo "y se extralimita con competencias que no le pertenecen"



La patronal denuncia que la ley se ampara en el interés general y en la falta de vivienda asequible pero los datos demuestran que el total de viviendas vacacionales en el Archipiélago representa solo el 3 por ciento del parque total de viviendas.



Canarias registra 138.262 viviendas vacías que no se ponen en alquiler frente al déficit actual que se cifra en 40.000 viviendas, unas cifras que, según Gomila, demuestran "que este supuesto interés es injustificado y se vuelve a poner de manifiesto la demonización de un sector económico que en los últimos dos años ha generado más de 124.000 millones de euros en España".