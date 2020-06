El RIU Gran Canaria, primer gran hotel en reabrir con clientela "local y fiel"

El hotel RIU Gran Canaria ha reabierto este viernes sus puertas para recibir a sus primeros clientes tras el cierre motivado por la COVID-19, como el primer establecimiento hotelero de gran aforo en abrir la temporada en la isla.



Este hotel recibirá en esta jornada a 103 clientes locales, con una oferta en el precio de apertura con un ahorro del 30% y con todos los servicios disponibles, así como 17 protocolos de seguridad y prevención.



El consejero directivo de la zona Atlántica, Felix Casado, dice estar “entusiasmado e ilusionado” de poder recibir de nuevo a visitantes en sus instalaciones, a la vez que “responsables y preocupados” por el cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias.



El hotel RIU Gran Canaria fue el último hotel que cerró tras la declaración del estado de alarma, el día 23 de marzo, y hoy se ha puesto en marcha con "el cliente local y fiel" a la cadena.



“Lo más importante es la seguridad”, ha declarado Casado, por lo que el cliente se ha encontrado con medidas como toma de temperatura, desinfección en la entrada, mascarillas y con check in automático en recepción.



De acuerdo a estas medidas hay una serie de condicionantes en algunos servicios por seguridad y el cumplimiento de la distancia interpersonal aunque, dentro de los protocolos, la premisa es un “50% de ocupación”, a pesar de contar con un aforo de 1.300 clientes, por lo que el distanciamiento “será fácil de cumplir”.



El bufé mantiene su oferta gastronómica pero con un servicio asistido tanto para el caliente, servido del cocinero al cliente para evitar manipulación, y el frío, ya puesto en platos de forma individual.

El consejero ha previsto que los niveles de ocupación irán variando “conforme a las medidas que se vayan adoptando”, aunque en el día de hoy tienen previsto un 10% de ocupación, mañana sábado 20 un 15% y el lunes un 5%, mientras que a partir de la semana próxima esperan entre un 15-25% de ocupación.



El hotel, ha declarado, “abre en pérdidas” ya que hasta que no supere el 50% estará en esta situación, pero ha sido “una decisión empresarial” en pro de “poner en marcha la máquina” a pesar del riesgo.



En estas primeras semanas, el cliente será “principalmente canario y cliente fiel”, y a partir del 21 de junio, esperan al cliente nacional, mientras que en julio prevén que se reincorporen los operadores turísticos, que “ya está moviendo las reservas”.



Esta decisión de reabrir el RIU Gran Canaria se tomó “hace dos semanas”, ya que los test están "marcando la pauta en la toma de más decisiones”.



Esperan que “el cliente local se anime” a visitar el hotel durante la temporada de verano, pero no se superará el nivel de ocupación.



El 50% de aforo esperan “poder superarlo cuando las medidas de sanidad así lo recomienden”, lo que animará a los operadores turísticos en la planificación de vuelos y reservas, y confían “alcanzar cierta normalidad a partir de octubre”.



El primer cliente en entrar en el RIU Gran Canaria ha sido Juan Antonio González, de Telde, que ha sido recibido por todo el equipo del hotel en la recepción.



Según ha dicho, “tenía ganas” de volver a la normalidad y disfrutar de un fin de semana de hotel, aunque este en concreto no lo había visitado antes.



A su llegada le han explicado todo detenidamente, así como el protocolo completo, ha dicho.



Los siguientes en llegar han sido Marco Antonio Alemán y Cristina Sosa, que pasarán tres días en el RIU Gran Canaria. Como ha indicado Alemán, vienen de Jinámar, y se ha sentido “seguros a su llegada”.



Esta estancia es por placer, ya que aseguran tener ganas de disfrutar unos días en el sur de Gran Canaria, algo que “llevaban esperando tiempo”.



La elección ha sido “porque confiamos en este hotel”, y porque “hay que matar el miedo” y volver a cierta normalidad.



“Es hora de empezar a dar pasos y resolver ese miedo que tenemos todos”, por lo que confían en las medidas y "seguimos adelante”.



El siguiente hotel de la cadena en abrir sus puertas será el RIU Palace Meloneras el próximo día 26.