Turismo de Canarias lanza una campaña de esperanza en 11 países ante el escenario que plantea el COVID-19

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la entidad pública Turismo de Islas Canarias, ha puesto en marcha este martes una campaña para transmitir que, a pesar de los efectos que está teniendo el estado de alarma por el coronavirus y el nuevo escenario de turismo 0 que se ha planteado en el Archipiélago, las Islas quieren volver a decir “hola” cuando vuelva la normalidad, invitando a los turistas a disfrutar del lado brillante de la vida, al mismo tiempo que se insiste en que hay que cuidarse en estos días de incertidumbre global.

Según explica la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, el objetivo de esta acción es “incidir en el mensaje que se está divulgando en todo el planeta de quedarse en casa para no propagar el virus, pero de una manera amable y con tono esperanzador, recordando que en Canarias esperamos volver a recibir a miles de turistas con los brazos abiertos, confirmando que es un destino que espera recuperarse de la pandemia gracias a un viajero fiel que regresará a las Islas cuando todo haya pasado”.

La creatividad lanzada hoy en los perfiles de redes sociales de la marca Islas Canarias incluye un pequeño video que se ha traducido a los 11 idiomas donde tiene presencia, que son español, inglés, alemán, italiano, francés, noruego, neerlandés, sueco, polaco, ruso y chino.

En tan sólo unas horas la publicación ya ha recibido numerosos mensajes de apoyo y ha sido ampliamente compartida, con comentarios como “no dudéis que volveré, ahora he tenido que anular un viaje a Tenerife pero, RESISTIREMOS y volveré”; “claro que sí, que pronto volveremos, una vez pase el virus estaremos disfrutando de vuestras Islas tan MARAVILLOSAS, abrazos a todos los canarios”; “volveré a Canarias, adoro esas Islas”; “esto pasará y volveremos a estas islas preciosas dentro de poco, un abrazo para todos los isleños”.

Muchos seguidores han aprovechado para transmitir mensajes de apoyo o han mostrado su intención de venir a las Islas para celebrar el fin de la pandemia, del tipo “cuidaros mucho, sed fuertes y veréis como en nada volvemos a retomar nuestras vidas como siempre”; “Las Canarias, sitio y gente maravillosa, ¡volveré cuando pase todo esto para celebrarlo”; “claro que sí, todos juntos podremos con esto y volveremos a disfrutar de vuestras maravillosas imágenes de mis islas queridas.

Fuerza a todos y un besazo”; en cuanto pase esto de cabeza a las islas”. Incluso, algunos han pedido que se sigan publicando imágenes de la maravillosa naturaleza canaria, al solicitar cosas como “yo creo que deberíais seguir pasando imágenes, aunque no sean in situ, para los que no podemos salir”; “volveremos y con más ganas, esta lucha la ganaremos todos y espero volver a ver esas fotos desde más de 3.000 km que me acercan a mi tierra, un abrazo”.