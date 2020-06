Turismo se suma al Día del Orgullo LGTBI con un vídeo sobre el "espíritu de libertad" en Canarias

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias difundirá este fin de semana un vídeo, con el que pretende llegar a los tres millones de usuarios, en el que recuerda que en las islas "el espíritu de libertad y tolerancia" forma parte de su identidad.



Turismo se suma así a la celebración del Día del Orgullo LGTBI y señala en un comunicado que Canarias quiere seguir estando en la mente y el recuerdo de este segmento de turistas que vienen atraídos no sólo por el sol, la playa y la diversión, sino también por el espíritu de libertad y tolerancia que forma parte de la identidad de las Islas.



Aprovechando esta fecha, la marca Islas Canarias difundirá un video en el que la diversidad de paisajes y amplitud de la naturaleza del Archipiélago sirven de excusa para transmitir un mensaje también de diversidad y amplitud de miras.



Tal y como afirma la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, la particular historia de las Islas, siempre abiertas a las influencias externas, "nos ha convertido en un territorio en el que entendemos la diferencia y por ello, respetamos la orientación sexual" de las personas aceptando la singularidad de cada uno.



"Llevamos décadas siendo un destino LGTBI-friendly en el que se puede venir de vacaciones a disfrutar no sólo del sol y de la playa, sino también de diversión y alojamiento en establecimientos cuya oferta se adapta a sus intereses", añade.



El objetivo de esta acción es transmitir que en Canarias "estamos abiertos a un público absolutamente diverso y queremos estar en su recuerdo en un día como este”, indica la consejera.



Esta acción promocional estará activa durante el fin de semana y pretende llegar a unos tres millones de usuarios de redes sociales, ya que la pieza audiovisual se compartirá en Instagram, la plataforma con mayor prevalencia entre el público LGTBI, y en Facebook, en español, inglés y alemán, de manera que llegará a todos aquellos mercados donde se hablan estos idiomas.



El segmento de turistas LGTBI está contemplado en el Plan de Marketing de Islas Canarias, y tiene una plataforma de comunicación propia, www.sacatusvacacionesdelarmario.com en la que pueden encontrar toda la información de interés para viajeros gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y transexuales, y donde conocer en detalle las diferentes propuestas de alojamiento, restauración, ocio y eventos del entorno LGTBI.



También se le presta atención en la promoción de las Islas como lugar para la celebración de bodas y lunas de miel, con un apartado dedicado a ellos en www.siquieroislascanarias.com.