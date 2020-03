Los turistas que no han podido abandonar Canarias podrán permanecer en alojamientos de las Islas

Los turistas que continúan en Canarias y no han podido retornar a sus países, pueden seguir en alojamientos de las islas, independientemente de la lista de establecimientos declarados de servicios esenciales, ha asegurado la Consejería de Turismo.



La Consejería recibió anoche respuesta a la concreción solicitada al Estado sobre las medidas decretadas en torno a la prestación de servicios alojativos a los turistas que pudieran quedar a partir de hoy en las islas, según indica en un comunicado.



La respuesta recibida concede amparo legal a cualquier establecimiento turístico para que puedan alojar a turistas que no hayan podido salir aún de las islas, aunque no estén incluidos en la relación de establecimientos declarados de servicios esenciales que el pasado miércoles publicó el Ministerio de Transportes, y que en el caso de Canarias contemplaba una relación de sólo 14 establecimientos hoteleros y extrahoteleros.



En un escrito de respuesta dirigido a la consejera regional de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, la Secretaría de Estado de Turismo especifica que se permitirá la prestación del servicio alojativo a los colectivos afectados, “como es el caso de turistas que tengan que regresar después del 26 de marzo, por parte del resto de los alojamientos turísticos” y que no figuran en el anexo de la orden declarados de servicios esenciales.



La Consejería aclara que cualquier persona y establecimiento deberá observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del Covid-19.



Igualmente, el Estado permite a los establecimientos prestar servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario para la correcta prestación de servicio de alojamiento, exclusivamente a las personas alojadas en ellos.



Esta repuesta, según Castilla, es acogida con satisfacción “pues viene a aclarar la indefinición y dudas que existían en torno a las posibilidades de prestar servicio de alojamiento tanto en establecimientos, como en viviendas vacacionales y casas rurales a los turistas que quedaran en las islas a partir de hoy”.



Se estima que en torno a 16.000 personas podrían quedar en Canarias a partir de esta noche entre hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y segundas residencias.



Por otro lado, el Estado ha previsto que no sea inamovible la lista de establecimientos turísticos declarados de servicios esenciales, conforme a la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y en la que se contemplaban un establecimiento en El Hierro, 3 en Fuerteventura, 1 en La Gomera, 2 en Lanzarote, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y ninguno en La Palma.



Esta lista puede cambiar diariamente con nuevas incorporaciones de establecimientos o bajas de otros existentes.