Mañaricúa: "Es peligroso que el mercado de vuelos Canarias-Península se concentre solo en unas manos"

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, cree "cuando menos peligroso" que se produzca una concentración de operadores en el mercado de vuelos Canarias-Península y que éste quede "en unas solas manos". Mañaricúa respondió así al ser interrogado sobre el anuncio de compra de la compañía Air Europa por el grupo IAG, al que pertenecen British Airways, Iberia, Iberia Express y Vueling, entre otras aerolíneas.

Mañaricúa recordó que las compañías aéreas ligadas al grupo IAG ya asumen un alto porcentaje del mercado Canarias-Península y ve en la concentración "un riesgo de futuro. Es mejor un mercado con muchos actores que se repartan la tarta". El empresario hizo estas declaraciones en el curso de una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid.

La concentración de operadores no es la única fuente de inquietudes para los empresarios del sector turístico canario. También lo es la crisis que atraviesa Boeing después de verse obligada a paralizar toda la producción de los aviones 737 Max tras dos siniestros aéreos que se cobraron 346 vidas. Esta crisis ha impactado a su vez de forma colateral en compañías que esperaban incorporar nuevos aviones de Boeing a sus flotas y han tenido que reajustar sus planes y su operatividad, como Ryanair, que acaba de cerrar su base en Canarias.

Mañaricúa citó en la entrevista la crisis de Boeing como uno de los factores que en este momento contribuyen a debilitar a Canarias como destino. Entre esos factores incluyó también los efectos que se deriven del Brexit y la recuperación de mercados competidores en el Mediterráneo. En este contexto, confió en que los poderes públicos "apoyen al sector para que sea más competitivo".

El presidente de los hoteleros valoró la actuación de las administraciones ante elementos que escapan a su control, como los problemas de conectividad de Canarias o la crisis de Thomas Cook. Tras esta última, Mañaricúa niega que haya que afrontar un cambio de modelo. El empresario está convencido de que en Canarias no hay un cambio de modelo, "que sigue siendo de sol y playa", pero sí en los modos de comercialización, tras la irrupción de las plataformas online y la reserva directa por parte de los turistas. "Antiguamente el 80 por ciento de las reservas llegaban con los touroperadores. Ahora lo que cambia es la forma de llegar de los clientes y nosotros a lo que nos vamos adaptando es al cambio de comercialización".

Mañaricúa también respondió a otras preguntas sobre cambios políticos, tanto en el primer municipio turístico de Canarias, San Bartolomé de Tirajana, en el Sur de Gran Canaria, como en el Gobierno de España. Del nuevo equipo de gobierno municipal confió en que sea más dinámico para la concesión de licencias, para mejorar los servicios de playa y para la modernización general de la zona turística. Además, invocó medidas decididas para incentivar la renovación de centros comerciales. "Muchos de los centros tienen más de treinta años y están totalmente obsoletos. No tenemos lo que los clientes demandan".

Del cambio de Gobierno a nivel nacional dijo que solo podía pronunciarse a título individual, no como presidente de la FEHT. Ese Gobierno "no me da ningún miedo".