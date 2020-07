La patronal hotelera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pide aplazar el incremento salarial previsto en el sector

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, (Ashotel), ha informado este jueves de que ha propuesto a los sindicatos aplazar el incremento salarial del 2,5% que estaba pactado llevar a cabo este año en el convenio colectivo de hostelería.



Y en un comunicado añade que los sindicatos aceptarían el aplazamiento a cambio de que no haya despidos colectivos ni objetivos en dos años.



Ashotel indica que ha dialogado con Sindicalistas de Base (SB) para explicar a sus representantes que ante la situación de cierre hotelero, motivada por el estado de alarma que provocó la pandemia de COVID-19, es "imposible" hacer frente a la subida salarial del 2,5% prevista para 2020 en el convenio colectivo de hostelería 2018-2022.



Dice Ashotel que Sindicalistas de Base, "junto a una coalición de fuerzas sindicales como Federación de Servicios Movilidad y Consumo -FeSMC- de UGT, Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Unión Sindical Obrera (USO), aceptaría el aplazamiento a cambio de que no se produzcan despidos colectivos ni objetivos en el plazo de dos años".



Explica que Sindicalistas de Base es el sindicato mayoritario en el sector hotelero con 10 de los 15 representantes en la mesa negociadora; mientras que UGT tiene tres y CCOO, dos.



La patronal considera que el aumento del 2,5% estipulado para este año y que exige mayoritariamente Sindicalistas de Base no se puede aplicar con casi un "cero" turístico como el actual, y comenta que la coalición de fuerzas sindicales quiere el compromiso de no realizar despidos colectivos ni objetivos en dos años para aplazar el alza de los salarios.



"No podemos asumir una subida salarial en un momento en que las empresas están paralizadas, cuya recuperación no será ni de lejos de un día para otro y con un horizonte actual marcado absolutamente por la incertidumbre", explica el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, quien considera que la propuesta actual de SB, defendida por su secretario general, Manuel Fitas, "es inasumible de cualquiera de las formas".



Sin embargo, los hoteleros afirman que esa condición está completamente "fuera de la realidad" que vive el sector turístico en todo el país, inmerso en un escenario de incertidumbre que impide la planificación de qué sucederá en los próximas semanas y meses.



Según Jorge Marichal, "ahora lo que toca es una decisión responsable por parte de patronal y sindicatos, una actuación razonable con respecto a ese incremento salarial hasta que la actividad se recupere de forma suficiente".