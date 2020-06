Los mejores locales para disfrutar de música en directo en La Habana

Hay cientos de excusas válidas para planear un viaje a Cuba. Están sus playas, los coquetos cascos coloniales de sus viejas ciudades, el encanto de La Habana o la potente naturaleza que se desparrama por la práctica totalidad de la Perla del Caribe. Cuba es un espectáculo de día y, también, cuando cae el sol. La cultura cubana es un mosaico de diferentes aportaciones: tiene mucho de España (sobre todo de las Islas Canarias), tanto o más de África y, como es obvio, mucho de la propia América. Brillan el Son, el Punto y la Salsa, como buques insignias de la tradición musical local, pero aquí también se hace el mejor Jazz latino del mundo y hay una animada cultura de ritmos más anglosajones como el rock o el propio rap. Escuchar música en Cuba es uno de esos puntos obligados para cualquier viaje: están los grandes cabarets de fama internacional, pero también pequeños clubes y tascas dónde puedes disfrutar del día y la noche cubana; porque aquí la música no para.

EL CALLEJÓN DE HAMEL (Callejón de Hamel –Cayo Hueso-) Uno de los lugares más auténticos de la ciudad. Este lugar funciona como un centro cultural afrocubano a cielo abierto y aunque se ha convertido en un negocio más, aquí puedes disfrutar de la mejor música afrocubana de la ciudad (a la par de fumar puros y beber ron) y aprender los secretos de la cultura Orisha. El ambiente festivo es lo mejor de un lugar en el que se mezclan la música y el arte callejero. Es uno de los lugares que hay que visitar en la ciudad sí o sí. El mejor día para ir es el domingo.

CAFÉ PARÍS (San Ignacio, 2; Tel: (+53) 7862 0466) Como muchos de los bares de La Habana Vieja, el París engatusa a los viandantes con música en directo; pero lo que sucede es que los que suelen tocas aquí son muy buenos. Son cubano de primer nivel y en pleno centro histórico de la ciudad. Y lo mejor es que no hay que esperar a la noche para disfrutar de los conciertos.

EL GATO TUERTO (Calle O, entre las calles 17 Y 19 –Vedado-; Tel: (+53) 7838 2696) Es uno de los locales míticos de la noche habanera para cenar y escuchar música tradicional cubana. El cartel de espectáculos se centra en los ritmos más locales con una nómina de artistas consagrados y veteranos. Es de los mejores lugares de la isla para escuchar música cubana. Lástima que no dejen entrar a menores de 18 años a los conciertos.

CASA DE MÚSICA DE GALIANO (Galiano, 219; Tel: (+53) 5332 0486) Dicen que es la mejor opción de la ciudad para escuchar y aprender a bailar salsa. Aquí suelen tocar los mejores grupos salseros de la isla. Las bebidas son baratas y buenas. Lo peor, que no es poco, el acoso de algunos danzarines y danzarinas locales para sacarte a bailar y, de paso, ganarse algunos euros. Hay otra Casa de la Música en Miramar (Avenida 35 poco después de Avenida Lázaro Cárdenes), bastante más alejada del centro. La música también es de gran calidad aunque hay frecuentes quejas de los turistas por los robos de bolsos y carteras ( ver críticas en Trip Advisor ).

HOTEL FLORIDA (Calle Obispo, esquina A; Tel: (+53) 7862 4127) Su sala de baile es mítica en toda la ciudad. La Peña de baile del Florida abre todas las noches y la salsa cubana es la protagonista del programa. Un buen lugar para atreverse a salir a bailar. Además, sólo para ver el imponente patio de esta antigua casa española merece la pena la visita.

BAR MONSERRATE (Monserrate esquina Obrapía; Tel: (+53) 7860 9761) Otro de los míticos bares del centro de La Habana. Buenas copas, un ambiente mucho más relajado que otras bodegas ‘más turísticas’ de la zona y muy buena música en directo centrada en los sonidos populares de la isla. Muy recome

ASOCIACIÓN CANARIA DE CUBA (Monserrate, 258; Tel: (+53) 7862 5284) Este es uno de los secretos mejor guardados de toda La Habana. Primero, porque es uno de los restaurantes con mejor relación calidad precio de toda la ciudad (y de los pocos en los que se respeta la esencia mestiza de la cocina tradicional de la isla –con muchos guiños al origen canario de clásicos cubanos como el chicharrón o la ropa vieja-) y segundo porque su peña musical de los sábados por la noche es, sencillamente, genial. Música cubana tradicional (son y punto) y buena salsa para disfrutar y bailar.

HABANA JAZZ CAFÉ (Avenida Paseo esquina Calle 1 Tel: (+53) 7838 3302) La mezcla de tradiciones musicales es una de las más sólidas columnas de la cultura cubana. Y eso ha dado como resultado, entre otras muchas cosas, uno de los estilos de Jazz más particulares y de mayor calidad del mundo. El Jazz Café es de los mejores lugares en la ciudad para escuchar jazz en directo mientras se toma una copa (también ofrece cenas).

LA ZORRA Y EL CUERVO (Calle 23 entre calles O y N –Vedado-; Tel: (+53) 7838 2696) A este local original como pocos se accede a través de una cabina telefónica. El local abre las noches de jueves a domingo y está considerado como uno de los mejores lugares para escuchar jazz latino en toda La Habana. Buenas copas, mejor ambiente y música excelente.

EL SUBMARINO AMARILLO (Calle 17 esquina Calle 6 –El Vedado-; Tel: (+53) 7832 0857) Este pequeño local decorado por alumnos de la Escuela de Diseño de La Habana rinde homenaje a The Beatles a dos pasos del parque John Lenon. Ofrece música en directo de martes a domingo con un programa en el que caben todos los estilos, pero con dominio del sorprendente rock local. Por aquí también han pasado verdaderas glorias del rock internacional. El precio de la entrada a los conciertos es de 50 pesos cubanos y las consumiciones son más que asequibles. Ideal para mezclarse con la fauna rockera local y descansar del son y la salsa.

POR ÚLTIMO… ¿MERECE LA PENA ENTRAR AL TROPICANA? (Dirección: Calle 72, A; Tel: (+53) 727 9147; E-mail: comercial@tropicana.payresline.com) Lo primero que hay que tener en cuenta es la carga de historia y ‘tradición’ que tiene este lugar mítico que está abierto desde 1939. Los precios no son baratos. La entrada más sencilla ronda los 80 euros e incluye una copa de bienvenida, ¼ de botella de buen ron añejo, un refresco (ligante) y un plato de frutos secos. Ya desde ahí hay otras entradas más caras que llegan hasta los 120 euros con localización Premium y cena –las críticas dicen que la comida es muy buena-. La calidad del espectáculo es, sencillamente, brutal. Músicos de primera y cuerpos de baile magníficos para uno de los montajes de cabaret más famosos y prestigiosos de todo el mundo. Si te lo tomas como una atracción turística más, no te va a defraudar, pese a que no es barato. Si te gusta escuchar música en un entorno íntimo, pues éste no es tu lugar. Pero si quieres acercarte al glamur de las viejas películas de Hollywood de los años 30 y 40, el Tropicana no debe faltar en tu plan de viaje. Esa es la idea: sentirse, por un par de horas, en otra época.

Fotos bajo Licencia CC: vitor cheregati