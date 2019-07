Un paseo por nuestras playas preferidas de la isla de Lanzarote

Siempre es complicado hacer listados que presenten de manera objetiva a las mejores opciones de cualquier destino. Y con las playas a veces se hieren susceptibilidades o se olvidan lugares por una lógica cuestión de desconocimiento. Lanzarote la conocemos bien. La hemos visitado en bastantes ocasiones. Pero no nos atrevemos a decir cuál de las fantásticas playas lanzaroteñas es mejor y cual debe obviarse en una visita. Por eso lo que vamos a enumerar a continuación es un listado de nuestras playas preferidas procurando tocar todos los ‘palos’ posibles; esto es, los diferentes modos que tienen los playeros de entender la cuestión.

Lanzarote es un paraíso playero. Hay lugares para todos los gustos; grandes playas turísticas vinculadas a las urbanizaciones de hoteles y apartamentos (Playa Flamingo y Playa Blanca, en Yaiza; Puerto del Carmen y Playa Grande, en Puerto del Carmen y Las Cucharas, en Costa Teguise –todas señaladas en el mapa con iconos azules-); y grandes playas solitarias; charcos de marea; manchones de arena blanquísima entre las peñas negras; playas modestas… La playa es uno de los grandes atractivos de la isla, pero nosotros te recomendamos que la uses sólo para descansar ya que la isla tiene muchísimo que ver.

La costa sur de Lanzarote está cuajada de impresionantes playas. Marco Verch

PLAYAS DEL PAPAGAYO (Acceso por Calle del Cercado –Castillo del Agua; Playa Blanca-): Que nadie se ofenda, pero para nosotros este lugar puede presumir de tener la mejor colección de playas de Canarias. Buenas playas las hay en todas las islas, pero un conjunto de playas tan juntas y tan brutales es algo único. El paraje ayuda: brazos de lava rojiza que se encuentran con el mar formando pequeñas bahías perfectas rellenas con arena clara y aguas turquesa. Un paraíso playero en el que se encuentra la Playa del Papagayo, una de las más famosas de toda Canarias y, también, de las más fotogénicas de todo el Archipiélago. La Punta del Papagayo ocupa el extremo sur oriental de la isla (justo en el inicio del canal de mar que separa Lanzarote de Fuerteventura) y es el marco de un rosario de verdaderos playazos y pequeñas calas (Mujeres; Caletón del Cobre; San Marcial; El Pozo; La Cera y Papagayo). Más allá de la punta, dónde la costa se extiende hacia el norte, hay otras playas como El Congrio o Puerto Muelas (muy buenos arenales aunque muy expuestos a las mareas). Uno de los puntos fuertes de este tramo de costa es la ausencia de construcciones. Es un tramo de litoral prácticamente libre en el que, incluso, se ha limitado la entrada de vehículos para evitar aglomeraciones. En la Playa del Pozo se encuentran los restos de San Marcial de El Rubicón , el primer asentamiento europeo en la isla que data de principios del siglo XV. El nudismo se practica esporádicamente en las playas de Mujeres y El Pozo y es mayoritario en El Congrio y Puerto Muelas.

CHARCOS SOLITARIOS EN LA COSTA DE YAIZA (Avenida Faro Pechiguera –Playa Blanca-): Aquí no hay ni arena, ni servicios, ni comodidades. La costa del suroeste, al contrario de lo que sucede con Papagayo, está marcada por un cantil que se interrumpe junto a las interesantes Salinas del Janubio. El acceso al mar en esta zona se hace a través de dos pequeñas zonas de charcones (piscinas naturales de marea) en El Tesoro yLos Charcones. En esta zona es habitual la práctica del nudismo.

Arenal en Playa Quemada. Pat Neary

LA COSTA DEL SURESTE : la primera parada la podemos hacer en la pequeña localidad pesquera de Playa Quemada que se encuentra junto a la playa del mismo nombre. No es éste un arenal al estilo de los que frecuentan los turistas. Tanto Playa Quemada como su vecina de El Pozo alternan bolos de pequeño tamaño con arena gruesa de un bonito color rojo. El mar bate con intensidad, pero no ha casi nadie y en el pueblecito se puede comer buen pescado fresco. Esta zona de la costa de Lanzarote es conocida como Los Ajaches, un paraje de apariencia desértica que culmina en una costa que alterna cantiles pequeños y playas de pequeño tamaño en las desembocaduras de los barrancos a las que se accede a pie o a través de pistas de tierra (señaladas con iconos verdes en el mapa). Estas dos playas son de las preferidas por los nudistas locales. La otra playa del sector se encuentra en plena urbanización turística de Playa del Carmen. Puerto del Carmen , Playa Grande y Hoyas Hondas son los tres grandes arenales de la zona. Los dos espacios diferentes de esta parte del litoral son el Barranco del Quíquere, una zona de piscinas naturales y cantiles muy apreciado por los nudistas y Playa Chica, un pequeño arenal en el extremo sur de la urbanización muy resguardado e ideal para ir con enanos.

Playa del Reducto, el gran espacio playero urbano de Arrecife. Paul Stephenson

LAS PLAYAS DE ARRECIFE : La capital lanzaroteña merece una visita pormenorizada. El pequeño, pero atractivo, casco histórico y el entorno del Charco de San Ginés son los elementos más destacados de una ciudad que también presume de grandes edificios históricos como son la Iglesia de San Ginés, algunas casonas del siglo XVIII y XIX o los castillos de San Gabriel y San José. Pero también ofrece buenas oportunidades para ir a la playa. El Reducto (Avda Fred Olsen) es la gran playa de la capital lanzaroteña. Un inmenso arenal (500 metros de longitud y 40 de anchura) de aguas tranquilas protegidas por los arrecifes que dan nombre a la ciudad (ideal para ir en familia). Es una playa urbana con todos los servicios y una enorme oferta de restauración a apenas unos metros de distancia. Es una de las mejores playas de la isla. La otra playa capitalina se encuentra junto al Castillo de San Gabriel (de ahí el nombre de Playa del Castillo). Es apenas una calita de 20 metros de longitud pero el entorno es impresionante; un lugar ideal para darse un chapuzón.

Caletón Blanco; una excepción en la negrura de los malpaíses del Volcán de La Corona. Apetitu

DESDE EL CHARCO DEL PALO HASTA ÓRZOLA: El Charco del Palo (Acceso LZ-1) es otro de los lugares preferidos por los nudistas. En esta parte de la costa lanzaroteña se ha construido una pequeña urbanización que, mayoritariamente, es utilizada por naturistas. El principal atractivo costero del lugar es el llamado Charco del Coliseo, por su forma casi circular. Esta piscina natural de aguas tranquilas es grande y muy tranquila. Muy poca gente viene hasta aquí por lo que vas a encontrar un ambiente muy relajado. Más al norte se extienden los grandes campos de lava vinculados al Volcán de La Corona. En esta zona de la isla se encuentran grandes atractivos turísticos como la Cueva de los Verdes y Los Jameos del Agua . En el litoral, el paisaje está dominado por el malpaís (campos de lava y escoria volcánica) que llegan hasta el mar. Hay pocas excepciones. Y una de las más espectaculares es el Caletón Blanco (LZ-1); una pequeña playa de arena muy blanca enclaustrada entre piedras volcánicas de color negro que forman increíbles charcones de aguas tranquilas. Ideal para niños. Más allá de Órzola se encuentra la Playa de la Cantería (Acceso Calle Playa de la Cantería).

Arenas a pie de risco en Playa de Famara. jcsogo

A PIE DE RISCO : El macizo de Famara domina el extremo norte de Lanzarote. Desde el Mirador del Río se tienen las mejores vistas sobre el estrecho canal de agua que separa las costas lanzaroteñas de la vecina La Graciosa. El camino de los gracioseros es un sendero de poco más de cuatro kilómetros que baja desde las alturas de Famara hasta la Playa del Risco, una de las mejores de toda Canarias. Esta ruta fue, durante siglos, la principal vía de comunicación para los habitantes de La Graciosa. El camino no es largo, pero la abundancia de material volcánico suelto hace que la bajada no sea fácil (la subida no presenta problemas). Junto a la playa están las históricas Salinas de El Río (siglo XV), una de las más antiguas de todo el Archipiélago. También a pie de risco, aunque ya fura del macizo y con fácil acceso por carretera nos topamos con la Playa de Famara, una de las joyas de la isla. Famara ocupa una amplia bahía abierta al mar y cerrada en tierra, en su mitad norte, por los riscos del mismo nombre. Al sur, el arenal penetra tierra adentro a través de un extenso campo de dunas. En el lugar hay una pequeña urbanización turística cenrtrada en los deportes náuticos y el naturismo. Famara es una de las playas más fotogénicas de todo Canarias.

Fotos bajo Licencia CC: Marco Verch; christian.vielma; jcsogo; Pat Neary; Apetitu; Paul Stephenson