Guía de restaurantes con estrellas michelín de Aragón

Taberna Lillas Pastia (Dirección: Plaza Navarra, 4, -Huesca-; Tel: (+34) 974 211 691; Email: reservas@lillaspastia.es; Ver Menú; Facebook; Twitter; Instagram) Una Estrella Michelín. Las espléndidas trufas de los bosques pirenaicos son el elemento estrella que aglutina a los diferentes menús de esta ‘taberna’ de altura. Una de las características más apreciables de este restaurante es que aúna precios asequibles con la calidad de una cocina premiada por la guía michelín que tiene a los productos locales y de temporada como ejes de la carta. El rango de precio por comensal ronda los 60 euros y hay menús de 50 y 85 euros –el menú centrado en la trufa- . Críticas de TripAdvisor. Ver reseña en la página oficial de la Guía Mchelín .

Tatau (Dirección: Calle Azara, sn; Tel: (+34) 974 042 078; E-mail: tatau@tatau.es; twitter; Instagram) Una Estrella Michelín. Dicen que es uno de los mejores restaurantes de España en ese difícil binomio calidad – precio. Pero esta no es la principal particularidad de este local es su concepto, que a su modo (y teniendo en cuenta esa estrella Michelín que adorna el currículum del chef Tonino Valiente) supone toda una revolución: alta cocina de temporada en formato de media raciones y raciones que se come en la barra. Ellos dicen que son puro rock and roll. Los plato estrella de la carta son el rabo de ternera guisado con huevo frito, patatas y foie y el cochinillo crujiente y meloso. Postres brutales. Críticas en TripAdvisor. Ver reseña en la página oficial de la Guía Michelín.

Cancook (Juan II de Aragón, 5 –Zaragoza-; Tel: (+34) 976 239 516; Ver Menú; Facebook; Instagram) Una Estrella Michelín. Este restaurante sorprendente es una de las últimas incorporaciones a la galaxia de estrellas de la guía gastronómica gracias al trabajo de sus dos chefs: Diego Millán y Ramces González. Las dos palabras que mejor definen la cocina de Cancook son creatividad y temporada. Ofrece tres menús degustación por 62, 80 y 100 euros y el precio medio por comensal a la carta ronda los 60. Críticas en TripAdvisor. Ver reseña en la página oficial de la Guía Michelín.

La Prensa (José Nebra, 3 –Zaragoza-; Tel: (+34) 976 381 637; E-mail: info@restaurantelaprensa.com; Facebook; Twitter) Una Estrella Michelín. De despacho de vinos a integrar la lista de los restaurantes más selectos del mundo en 30 años. La historia de este restaurante zaragozano es increíble y se fundamenta sobre el talento de su chef: Marisa Barberán. Cocina creativa pero con la base que supone la potentísima gastronomía tradicional aragonesa. El menú degustación cuesta 70 euros y el Menú gastronómico 95. Críticas en TripAdvisor. Ver reseña en la página oficial de la Guía Michelín.

Hospedería El Batán (Carretera Comarcal 1512, km 43 –Tramacastilla-; Tel: (+34) 978 706 070; E-mail: contacto@elbatan.es; El menú se pide por correo electrónico; Facebook) Una Estrella Michelín. La gran baza de este hotel rural situado en la provincia de Teruel es la tradición que se vuelca en el menú de su restaurante. Las excelentes materias primas locales se combinan con sabores exóticos pero con la vista puesta en la rica gastronomía local. Este restaurante se encuentra en plena sierra a dos pasos de la mítica Albarracín, una de las localidades más bonitas de España. Ideal para combinar una escapada rural y cultural con gastronomía de altura. El precio medio por comensal se sitúa entre los 50 y los 70 euros. Menú degustación 69 euros. Ver críticas en TripAdvisor. Ver reseña en la página oficial de la Guía Michelín .