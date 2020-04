Diez opciones para comer bueno y barato en Le Marais

¿Se puede comer en París con presupuestos ajustados? Desde siempre, uno de los mitos más extendidos entre los viajeros low cost (que somos la inmensa mayoría de los que viajamos). La capital francesa es uno de los polos gastronómicos más importantes del mundo y concentra muchos de los restaurantes más espectaculares y caros. Pero no es verdad que la gastronomía francesa de calidad está fuera del alcance de todos los que viajan hasta la ciudad de la Luz. Lo primero que hay que tener en cuenta es el nivel de vida del lugar al que vamos. 20 euros puede parecer mucho para los estándares de muchos países, pero para Francia, gastarse 20 euros en comer no es mucho. Y hay opciones más baratas. Le Marais es uno de los barrios más exclusivos y turísticos de París. Aquí se concentran multitud de palacios que se han reconvertido en museos y hoteles exclusivos: obvia decir que también hay una oferta de restaurantes a la altura de la historia del antiguo vecindario de la nobleza francesa: pero también hay lugares dónde se come muy bien (en algunos lugares con estándares de la alta calidad que ofrece la gastronomía tradicional gala) por precios muy ajustados. Para pasear por Le Marais sin tener que tirar de la pizza o la hamburguesa.

Le Beaumarchais (Boulevard Beaumarchais, 21; Tel: (+33) 9 8379 8305). Especialidad en carnes asadas al rustidor. Este restaurante se encuentra justo en frente de la Plaza de La bastilla y a apenas cinco minutos a pie de la Plaza de los Vosgos, por lo que es una de las mejores opciones para hacer una parada en el barrio. Los platos principales rondan los 15 euros y las ensaladas los 10 (increíble la de salmón y aguacate). Platos abundantes y muy bien hechos aunque la carta es simple; carnes asadas (pollo, ternera y cerdo) con un buen surtido de salsas para acompañar (muy recomendables las de roquefort y mostaza), rissotos y pescados del día. Las raciones son tan grandes que se pueden compartir sin problema. El precio medio por persona ronda los 20 euros.

Au bistrot de la place (Place du Marché Sainte-Catherine, 2; Tel: (+33) 1 4278 2132). Una de las grandes y mejores sorpresas gastronómicas de todo París para bolsillos modestos. Este local pequeño se encuentra en uno de los lugares más bonitos del barrio y cuenta con una carta centrada en la gastronomía francesa con carnes de primerísima calidad. Un platazo generoso de la mejor carne Angus y papas fritas cuesta 24 euros. Pero hay entrantes muy buenos desde 9 euros y platos principales desde 14. También se puede comer de menú por 20 euros. A la carta se puede comer más que bien por 25 euros por persona.

Les Bougresses (Rue Jarente, 6; Tel: (+33) 1 4887 7121). Este pequeño restaurant es otra de las mejores opciones para comer muy bueno a precios razonables. Gastronmía que tiende a la altura con buenísimas materias primas y muy buena mano en los fogones. Imperdibles tranche de foie con mermelada de higos, la ensalada de queso de cabra, las Milhojas de jamón, tomate y mozzarella y el filet mignon de cerdo. Precio medio a la carta ronda los 30 -35 euros (pero con una magnífica relación calidad precio que no vas a encontrar por estas cantidades) pero tienes la oportunidad de comer de menú hasta la cena por 25 (primer plato, segundo y postre).

Le Loir dans la Théière (Rue des Rosiers, 3; Tel: (+33) 1 4272 9061) Este es un lugar muy especial aunque sólo está abierto hasta las 19.00 horas. ‘El ratón en la tetera’ está especializado en tartas dulces y saladas (también hay un buen surtido de arroces, pastas frescas, ensaladas y cous cous). Ideal para vegetarianos y veganos. Es un lugar diferente en el que se comparte la mesa. Ideal para desayunar, tomar uno de esos brunchs de moda o pararse a tomar un té con deliciosa repostería a media tarde. Y a dos pasos de la Plaza de Los Vosgos.

Au Bourguignon du Marais (Rue François Miron, 52; Tel: (+33) 1 4887 1540) Este restaurante regional está especializado en platos de la Borgoña, incluidos los famosos scargots borgoñones –a 12 euros la ración-. La especialidad de la casa es el famoso Boeuf bourguignon (ternera) con un precio de 24 euros. Comer a la carta cuesta unos 30 euros pero también está la posibilidad de comer de menú –sólo al medio día- por 20 euros.

Les Philosophes (Rue Vieille du Temple, 28; Tel: (+33) 893 02 53 54) Un local con muchísima historia. Antes de convertirse en un café, fue sede de una asociación de trabajadores emigrados rusos que contó entre sus habituales con el mismísimo Leon Trotsky. La carta de Les Philosophes es bastante ecléctica. Tiene un poco de todo aunque sus clásicos son la riquísima sopa de cebolla y el cordero, que lo hacen de escándalo. En el menú también tienen toques orientales con platos vegetarianos, veganos y opciones sin gluten. Raciones abundantes que se pueden compartir. El precio medio por comensal ronda los 20 euros sui pides el plato del día -13 euros-.

Strada Café (Rue du Temple, 94; Tel: (+33) 1 44 61 09 28) Este pequeño local del barrio judío está especializado en contundentes desayunos franceses: imperdibles el Croque Madame –el sándwich de jamón y queso gratinado- y su delicioso café. Pero también hay muy buenas tartas saladas (las deliciosas quiches de masa quebrada) y brunchs abundantes que permiten unir el desayuno y el almuerzo. Precio medio por persona desde 15 euros.

Le Café Chinois (Rue de Bearn, 7; Tel: (+33 1 4271 4743) Es famoso en toda la ciudad por su delicioso té helado, pero también tiene una buena carta oriental con materias primas orgánicas. Ideal para veganos y vegetarianos. Los platos son abundantes y dan para compartir. El precio medio por comensal ronda los 20 euros.

Chez Hanna (Rue des Rosiers, 54; Tel: (+33) 1 4274 7499) Una de las mejores bazas gastronómicas de la capital francesa es su variedad. Y Chez Hanna es la mejor opción del Barrio Judío para darse un paseo por medio oriente con una muy buena representación de platos kosher y opciones para vegetarianos y veganos (de los mejores falafel de la ciudad). Y con unos precios muy buenos (para París, obviamente). Un buen almuerzo con un par de copas de vino puede salir desde los 18 euros por persona.

La Droguerie du Marais (Rue Vieille du Temple, 42). Muchos dicen que aquí se comen los crepés más buenos de toda la ciudad; no sabemos si es para tanto (nos gustan más los de algunos locales del Barrio Latino), pero es verdad que están muy buenos. Crepes salados para parar un tren con bastantes opciones vegetarianas y veganas. Una de las especialidades de la casa es el crepé mediterráneo con jamón, queso, tomates y aceitunas. Una bomba que da para comer por seis euros. Un crepé y una bebida salen unos 9 euros.