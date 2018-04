La ACB cifra en 21 millones de euros el impacto económico de la Copa del Rey en Gran Canaria

La celebración de la Copa del Rey de baloncesto entre los días 15 y 18 de febrero en el Gran Canaria Arena generó un impacto económico para la isla de 21,47 millones de euros, según ha dado a conocer este jueves el director financiero y de eventos de la ACB, Gerard Freixa.



Freixa ha detallado los datos económicos de la competición copera en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, y por el presidente del equipo anfitrión del torneo, el Herbalife, Enrique Moreno.



El ejecutivo de la ACB ha valorado "muy positivamente" la celebración de la pasada Copa del Rey, pese a que tuvo un impacto económico inferior -de un millón y medio de euros menos- que la disputada en la isla en 2015.



"Esa circunstancia se debió a que en 2015 teníamos la plataforma (televisiva) en abierto y el impacto de las retransmisiones fue muy superior a la de esta edición, y el otro motivo es que anteriormente se incluía en el impacto económico directo el gasto de transporte de aficionados desde la ciudad de origen a la de destino", ha comentado.



Freixa ha añadido, al respecto, que cambiaron ese apartado en el informe económico, al entender que ese dinero acababa siendo destinado a las diferentes compañías aéreas y no a la sede de la competición.



Durante su alocución, en la que ha desvelado que una consultaría japonesa auditó el informe relativo a la Copa, Freixa ha resaltado que la competición llegó a siete millones de personas de 137 países a través de 20 canales televisivos.



También ha destacado el gasto directo de los asistentes a la competición, tasado en casi ocho millones de euros, en partidas como transportes, manutención y compras, entre otros.



Asimismo, ha detallado los resultados de una encuesta de satisfacción realizada entre 1.167 aficionados que presenciaron la Copa, quienes valoraron especialmente la sensación de seguridad física durante el evento, y criticaron la dificultad para desplazarse en transportes públicos o privados a la salida del pabellón.



Según ha afirmado Gerard Freixa basándose en el informe de la auditoría, solo un 7% de los encuestados cree que debería disminuirse la aportación de las instituciones públicas para traer a la isla eventos de este tipo y un 34% considera que habría que aumentarla.



Además, un 90% de la población grancanaria está convencida de que estas competiciones son rentables, y un 74% piensa que tienen una positiva repercusión económica en su ámbito de influencia.



Por su parte, Enrique Moreno ha destacado la trascendencia que supone para el Herbalife Gran Canaria competir en la Copa y, máxime, siendo anfitrión, por la difusión internacional del club insular.



"Hemos llegado a 137 países y eso supone una gran trascendencia mediática para nuestro club. Nos alegramos del gran impacto mediático, social y económico que la Copa ha tenido para nuestra isla, lo que demuestra que el baloncesto goza de muy buena salud en Gran Canaria, gracias al trabajo realizado en los últimos años", ha dicho.



Finalmente, Ángel Víctor Torres ha asegurado que no existe ningún evento de cualquier tipo en Gran Canaria que tenga la repercusión económica de la Copa.



"El Cabildo invirtió 1.050.000 euros como canon para la Copa del Rey y el retorno económico ha sido de 21.476.689 euros. Me apena que Gran Canaria no pueda ser la sede fija de la Copa, para tenerla aquí anualmente, con una media de 9.400 espectadores (rozando el lleno) en todos los partidos", ha señalado.