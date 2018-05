Albert Oliver: "La idea es conservar el quinto puesto y sorprender en el 'Playoff'"

El veterano base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, que a principios de junio cumplirá 40 años, ha dicho que la idea es conservar el quinto puesto que ostentan en la actualidad en la Liga Endesa y dar una sorpresa ante un rival de Euroliga en el Playoff por el título.



"Estamos rindiendo mejor en estas últimas semanas y, sobre todo, el partido ante Unicaja fue muy bueno. Mostrar este nivel cada jornada es muy difícil porque los rivales son complicados y, ahora mismo, lo que queremos es acabar quintos esta fase regular", ha señalado.



El experimentado director de juego del Granca considera que el encuentro de este fin de semana en la cancha del Movistar Estudiantes será especialmente complicado, ya que el rival aún tiene posibilidades de disputar las eliminatorias al título.



"Ningún partido es fácil; ni los dos que nos restan ante Movistar Estudiantes y Real Madrid, ni los que hemos disputado recientemente. Estudiantes aún tiene alguna opción de entrar y seguro que intentará aprovecharla, pero ahora solo estamos centrados en este partido, y ya pensaremos en el siguiente", ha reconocido.



En el conjunto estudiantil jugará uno de sus últimos encuentros como profesional el exjugador y excapitán del Gran Canaria, Sitapha Savané, un histórico de la Liga Endesa que dirá adiós a las canchas ACB al término de la temporada.



"Se le echará de menos en las pistas porque, a pesar de su edad, sigue jugando a un gran nivel, pero son cosas de la vida porque los años pasan y la gente se retira. Esperemos que disfrute los partidos que le quedan y lo que le venga después", ha dicho Oliver.



Por lo que se refiere a su futuro deportivo en el conjunto grancanario, cree que se desvelará con total seguridad el próximo mes de junio.



"En el Herbalife no se toca el tema de las renovaciones hasta que no se acaba el año deportivo y supongo que el mes que viene hablaré con Berdi Pérez (director deportivo). Ahora mismo lo único que me preocupa es centrarme en el día a día, jugar bien y nada más", ha afirmado.



En cuanto al posible rival con el que le gustaría medirse en el Playoff al título, Oliver no tiene preferencia.



"Me da lo mismo. Lo único que tenemos claro es que será mejor quedar quintos que sextos, para seguir sumando y llegar más en forma. Está claro que los cuatro primeros son equipos de Euroliga y que tienen mayor potencial que el nuestro, pero esto es deporte e intentaremos dar la sorpresa", ha concluido el jugador catalán.