Balvin: "Me gustaría ser cabeza de serie, en la segunda vuelta podemos dar un paso adelante"

El pívot checo del Herbalife Gran Canaria, Ondrej Balvin , ha indicado que el encuentro de la 23ª jornada que disputarán el próximo domingo en la cancha del Baskonia va a ser "muy intenso", ya que el rival está bastante fuerte, sobre todo en su casa, aunque irán a por un nuevo triunfo.



"Estamos solo una victoria por detrás de ellos y de la segunda plaza, y estoy seguro de que va a ser un partido muy intenso, porque Baskonia es un equipo muy fuerte en su casa, aunque nuestro objetivo será ganar allí", ha dicho en rueda de prensa.



El jugador del conjunto isleño está esperanzado con la posibilidad de que su equipo sea cabeza de serie en los Play off por el título de Liga.



"Personalmente, me gustaría ser cabeza de serie en los Play off al título. En esta segunda vuelta recibiremos en nuestra cancha a otros equipos que optan a lo mismo y podemos aprovechar esa circunstancia para dar un paso adelante", ha señalado.



Balvin es de la opinión de que el actual Baskonia dista mucho del que visitó en la primera vuelta el Gran Canaria Arena.



"Pedro (Martínez, su nuevo entrenador) les ha dado un impulso y están muy bien sobre todo en su casa. Tienen grandes individuales, como Toko Shengelia, jugadores interiores que se mueven bastante y son intimidadores, y una buena pareja de bases. Es un equipo muy bien equilibrado, pero nosotros también estamos muy bien", ha reconocido.



El jugador del Herbalife ha comentado que no le preocupan las estadísticas individuales, sino que su conjunto "gane y juegue bien".



"Está claro que aporto lo que puedo, y estoy feliz desde el primer día en que llegué aquí. Desde que me recuperé de mi tobillo, hace bastante tiempo, solo pensaba en elevar mi nivel en el Gran Canaria", ha asegurado.