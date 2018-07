Berdi Pérez: "Estamos buscando un 4, un 3 y un 2 para completar la plantilla"

El director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Berdi Pérez, ha asegurado a Efe que la entidad presidida por Enrique Moreno busca incorporar tres jugadores, en las posiciones de 4, 3 y 2, para cerrar una plantilla de trece integrantes para la próxima temporada.

En ese aspecto, uno de los nombres que suena con fuerza es el ala-pívot francés Kim Tillie, que llegaría al Gran Canaria procedente de Olympiacos para reemplazar al granadino Pablo Aguilar

"A Pablo no lo hemos desestimado, sino que no lo pusimos en tanteo, y a partir de ahí, el jugador entra en el mercado, mientras nosotros barajamos diversas opciones de cara al futuro. No voy a hablar de ningún posible refuerzo porque no voy a estar informando a nuestra competencia, pero sí puedo decir que estamos buscando un 4, un 3 y un 2", ha dicho.

El Herbalife Gran Canaria cuenta ya con diez jugadores para la próxima campaña: los bases Albert Oliver, Luke Nelson y Clevin Hannah; los aleros Oriol Paulí, Xavi Rabaseda y Marcus Ericsson; el ala-pívot Eulis Báez, y los pívots Ondrej Balvin, Anzejs Pasecniks y Luke Fischer.

Berdi Pérez ha revelado que Hannah -hasta el momento, el único fichaje de este año- no llega al club por petición expresa del técnico Salva Maldonado, con quien ya coincidió en las filas del Joventut.

"Hannah es un jugador que estaba en el mercado y que entendimos que era interesante para el Gran Canaria. Su fichaje ha sido consensuado entre el club y el entrenador, como siempre hacemos en esta entidad", ha señalado.

Asimismo, el director técnico del Herbalife ha asegurado que trabaja sin prisa, pero tampoco sin pausa, para completar el equipo. "El mercado de fichajes viene definido en primer lugar por la NBA; después por los equipos con solvencia económica en la Euroliga; más tarde por los conjuntos rusos y turcos, y por último por algunos de Eurocup de altísimo nivel. Las plantillas nunca se terminan de confeccionar y siempre hay que tenerlas abiertas", ha manifestado.

El director técnico del Herbalife ha adelantado que la idea del club es que los jugadores estén en la isla a partir del 15 de agosto, para comenzar la pretemporada el lunes 20.

"No me preocupa que el día 20 no dispongamos de los 13 jugadores profesionales, porque lo más importante es que al final tengamos el mejor equipo que podamos hacer, ya que somos un club deportivamente de Euroliga, pero económicamente no, porque hay bastantes conjuntos en Eurocup con mejor presupuesto que el nuestro", ha comentado.

Al respecto, Berdi Pérez espera sacar el máximo rendimiento al presupuesto del que dispone para terminar de confeccionar el plantel.

"Nosotros tenemos claro que somos el Herbalife Gran Canaria y que por méritos deportivos vamos a competir en Euroliga, aunque nuestros recursos son los que son y lo que debemos intentar es sacar el máximo rendimiento a esos recursos", ha manifestado.

Finalmente, el ejecutivo del Herbalife ha asegurado que el cuerpo técnico del primer equipo estará integrado por cuatro entrenadores, tres de ellos ayudantes de Maldonado, ya que la temporada se presenta muy exigente.

"Nosotros contamos con Salva Camps, al igual que con Víctor (García) y con (José Ángel) Samaniego. Muchos equipos de Euroliga tienen tres entrenadores ayudantes, porque no hay que olvidar que cada tres días hay un partido y que vamos a jugar con seguridad 64 encuentros. De hecho, los dos primeros meses tendremos 18 partidos", ha indicado.