Berdi Pérez: "Algunos jugadores no vendrían si no disputásemos la Euroliga"

El director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Berdi Peréz, ha asegurado este viernes que algunos de los nuevos refuerzos del equipo para la próxima campaña no habrían venido a la entidad en caso de que no hubiese disputado la Euroliga.



Berdi Pérez ha hablado de la composición de la plantilla para el próximo curso, en el transcurso de la rueda de prensa de la presentación del alero americano Chris Evans, uno de los nuevos jugadores que tendrá a su disposición el técnico, Salva Maldonado.



"Hay veces que los cambios en una plantilla no vienen solo por la parte deportiva, sino también por la económica. En algunos casos nos habría gustado mantener jugadores, pero ya digo que el área económica y fiscal es importante. De todos modos, hemos intentado mantener el nivel de la plantilla e incluso superarla en la parte atlética", ha señalado.



El director deportivo del Herbalife Gran Canaria ha asegurado que han buscado jugadores que tengan "ambición y hambre" por competir.



"Posiblemente el equipo haya mejorado en algunas cosas, como el tiro, y también cabe la posibilidad de que mejoremos en el rebote o en el estilo de juego que podamos tener. En el club siempre intentamos mejorar cada año, sopesando las posibilidades reales que nos ofrece el mercado de fichajes", ha revelado.



Según Berdi Pérez , el equipo afrontará la temporada con la máxima ilusión, con la intención de seguir creciendo aún más.



"Nuestra intención es la de ser mejores, aunque será igual de difícil ganar un partido en la Liga ACB como en la Euroliga, porque son dos competiciones de una gran exigencia", ha comentado.



Pérez también ha desvelado que la entidad intentó contratar a algún jugador, que finalmente no se concretó por motivos dinerarios.



"Sería difícil contar con algunos de los jugadores que tenemos si no hubiésemos disputado la Euroliga, porque hay jugadores que son apetecibles para muchos equipos europeos. De hecho, hemos intentado fichar a algún jugador que se ha ido a un equipo de Eurocup que maneja un mayor presupuesto que el nuestro", ha dicho.



Por otro lado, el alto ejecutivo de la entidad insular ha asegurado que se está trabajando para tener unos desplazamientos más cómodos en los partidos de la Euroliga.



"En nuestro presupuesto hay un aumento importante para poder desplazar al equipo en condiciones de poder competir con cierta dignidad y estoy seguro de que lo haremos. Cada vez que juguemos fuera en Europa tendremos un gran desgaste, por lo que como decía un extécnico nuestro, seguiremos entrenando en los aviones", ha concluido.