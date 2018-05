Casimiro: "Los pívots de Estudiantes me generan más problemas que Landesberg"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado que le generan más problemas los pívots de Movistar Estudiantes que la figura del norteamericano Landesberg, porque ya se sabe que el alero estudiantil va a tener mucho el balón y realizará bastantes lanzamientos.



El conjunto isleño visitará el próximo domingo la cancha de Estudiantes en la penúltima jornada de la Liga Endesa, con el objetivo de lograr el triunfo que certifique la quinta plaza en la fase regular en los Playoff por el título liguero.



"El partido entraña dificultad porque el rival es bueno en ataque, consigue bastantes puntos y se pasa muy bien el balón, y además sus jugadores cometen pocos errores. Estudiantes está jugando bien y en su cancha es aún más difícil. El encuentro será complicado, como todos los de la Liga Endesa", ha indicado en rueda de prensa.



Según ha asegurado el técnico del Herbalife, no habrá una defensa especial sobre Landesberg.



"Nuestra defensa es de reglas y conceptos, y deberemos hacer un buen trabajo de equipo porque habrá que sumar las responsabilidades individuales con las del conjunto. Por ello, la faceta defensiva es un tema de todos, sin pensar en la figura de Landesberg", ha comentado.



En tal sentido, Casimiro ha reconocido que le crean más problemas los lanzamientos de los pívots del Estudiantes que la figura de Landesberg.



"Sus pívots me crean más dificultades a nivel táctico que Landesberg, que sabemos que va a hacer muchos tiros y que va a tener mucho el balón en sus manos, aunque intentaremos rebajar sus porcentajes", ha dicho.



El técnico del Herbalife considera que este próximo encuentro entraña el mismo grado de dificultad que el último de la fase regular ante el Real Madrid.



"El partido ante Estudiantes es el que tenemos delante y esperamos seguir en la buena racha que llevamos. El equipo está entrenando bien y en una buena dinámica de mentalidad. Habrá que trabajar al máximo para conseguir esa victoria que nos garantizaría la quinta plaza", ha afirmado.



Luis Casimiro, que ha indicado que no tiene preferencia a la hora de medirse ante un determinado rival en el Playoff, ha revelado igualmente que Xavi Rabaseda causará baja el domingo con casi total seguridad.



"Xavi lleva dos días con problemas musculares y será complicado que pueda jugar, con lo cual Nico Brussino será convocado. Nico ha tenido muy buena actitud cuando se ha quedado fuera, sin bajar los brazos, y espero que esté preparado para aportar lo mejor de él", ha señalado.



Por otra parte, el técnico ha elogiado al jugador estudiantil y excapitán del Gran Canaria, Savané, que se retirará al final de temporada.



"Todo lo que he escuchado de él es bueno. Me han dicho que siempre generaba una buena química de equipo. Salva Maldonado, que es un entrenador bastante listo, lo tuvo aquí, en Badalona y ahora en Estudiantes, y eso será porque Savané aporta buenas cosas a su conjunto", ha dicho.



Finalmente, Casimiro ha reconocido que ha escuchado el rumor sobre el posible interés de Unicaja en contratarlo para la próxima temporada, y ha desvelado igualmente que ya ha mantenido contactos con el Gran Canaria de cara a su futuro deportivo.



"Ahora solo es momento para pensar en ganar a Estudiantes y asegurar la quinta plaza, que sería muy buena para el club. Además, sería ideal que pudiésemos jugarnos una plaza de licencia de Euroliga en el Playoff por el título", ha concluido.