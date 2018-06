Casimiro: "Intentaremos reducir las virtudes del Real Madrid, que son muchísimas"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha manifestado que su equipo intentará reducir las virtudes del Real Madrid, que considera que son muchísimas, en la eliminatoria de semifinales del play off de la Liga Endesa que comenzará este domingo en la capital de España.



"Hemos vivido una noche corta en sueño, porque terminamos de cenar a las dos de la madrugada tras el encuentro ante Valencia, y a las nueve tocaban diana, pero ha sido intensa en sensaciones y emociones y en ir digiriendo poco a poco lo conseguido. Es una alegría pasar a semifinales y tener el premio de clasificarnos para la Euroliga", ha señalado.



El técnico del conjunto grancanario ha indicado en declaraciones facilitadas por la entidad insular, tras la llegada del equipo a la capital de España, que será difícil vencer al Madrid.



"Ahora nos toca pensar en la semifinal ante todo un Real Madrid, al que será complicado sorprender. Encima, ellos tienen la moral por las nubes tras ser campeones de la Euroliga. Es un equipo muy largo y con muchísimos jugadores de calidad, que son determinantes por sí mismos", reconoció.



Casimiro espera que sus jugadores sean ellos mismos y realicen su baloncesto para tener opciones de ganar en Madrid.



"Deberemos hacer defensas arriesgadas para poder sorprender al rival, y ataques con dinamismo y posesiones cortas. Intentaremos reducir al máximo las virtudes del Real Madrid, que son muchísimas", afirmó.



El entrenador manchego también ha recordado los dos encuentros que ha ganado esta temporada su conjunto al dirigido por Pablo Laso.



"Me quedo, sobre todo, con la victoria que conseguimos en las semifinales de la Supercopa, que fue mucho más real que la última jornada de Liga regular, porque ellos venían de la resaca de ser campeones de Europa y reservaron a varios jugadores de muchísima calidad de cara al play off", ha dicho.



En cualquier caso, Casimiro espera que su conjunto vuelva a plantarle cara al reciente campeón continental.



"La temporada pasada ganamos al Madrid en su cancha, y este año hemos competido bien ante ellos, pero el Madrid también se está jugando mucho en esta semifinal, estará muy centrado y será difícil sorprenderle, aunque nosotros trabajaremos para competir", ha comentado.