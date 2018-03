Casimiro: "Una victoria para el Joventut sería como ganar la Copa de Europa"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha dicho que una victoria del Divina Seguros Joventut este próximo domingo en el partido de la jornada 25 de la Liga Endesa de baloncesto sería para ellos como "ganar la Copa de Europa".



El histórico conjunto de Badalona, colista en la clasificación, recibirá a un Granca que está en plaza de eliminatorias para el título liguero.



"La cancha de Joventut es complicada porque ellos compiten muy bien, como ya hicieron ante Baskonia y Obradoiro, así como en su visita al Tenerife. No nos debemos fijar en los resultados, sino en que ellos están defendiendo bien, son bastante físicos y, también, en que es el equipo que más balones recupera de la Liga", ha dicho en rueda de prensa.



El entrenador del conjunto isleño prevé un encuentro mucho más difícil de lo que inicialmente se espera por la situación de ambos contendientes en la clasificación.



"Joventut se está jugando muchísimo y está apurando sus últimas oportunidades, y por eso este encuentro será complicado. Ellos van a estar con mucho entusiasmo y con ganas de hacerlo bien, y nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, ya que si estamos concentrados y con energía nos irá bien", ha indicado.



Casimiro ha asegurado que sus jugadores están mentalizados de que se medirán a un rival que está haciendo buenos partidos, aunque no lleguen las victorias.



"Estamos haciendo un trabajo mental de cara a la importancia que tiene este encuentro, y veo que los jugadores saben de la dificultad que entraña el partido. Vamos con mucho respeto a medirnos a un equipo que está luchando y haciendo las cosas bien aunque no logre buenos resultados y somos conscientes de que no será fácil", ha reconocido.



El entrenador del Gran Canaria ha incidido en que se enfrentarán a un adversario que quiere aferrarse a la máxima categoría.



"Más que partido trampa será muy difícil porque una victoria para ellos sería como ganar la Copa de Europa. En ese sentido, canchas que aún debemos visitar como las Badalona, Sevilla, Burgos y Bilbao son muy complicadas por que son rivales que se preparan muy bien y que, como en el caso del Joventut, están heridos y puede ser doblemente peligroso", ha asegurado.



Casimiro tiene las dudas para este partido del alero Oriol Paulí, en la última fase de su rehabilitación, y el pívot Anzejs Pasecniks.



"Oriol va cogiendo más ritmo, pero ayer era un día para verlo mejor en el entrenamiento y todavía le falta algo, aunque está mucho más cerca de volver. Por otro lado, Anzejs Pasenicks está con fiebre, con lo que es un contratiempo de última hora", ha señalado.



Por último, el máximo responsable técnico del Herbalife ha asegurado que siempre miran de reojo los restantes encuentros ligueros, para ver cómo queda situado su conjunto en la lucha por entrar en el 'play-off', a ser posible como cabeza de serie.



"Siempre miramos de reojo los restantes partidos, una vez hemos disputado el nuestro, para ver cómo estamos en la clasificación. De todos modos, no tenemos que hacer cuentas sino estar preparados para el siguiente encuentro, ya que si hacemos eso cada vez que miremos la clasificación nos irá bien", ha concluido.