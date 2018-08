Chris Evans: "Soy un jugador muy atlético y ayudaré en muchas posiciones"

El alero norteamericano Chris Evans, uno de los refuerzos del Herbalife Gran Canaria para el próximo curso, ha indicado que es un jugador "muy atlético" y que podrá ayudar en "muchas posiciones" a su nuevo conjunto.



Evans, de 27 años y 203 centímetros, que llega al equipo insular procedente del AS Mónaco galo, ha sido presentado oficialmente este viernes, en un acto en el que ha estado acompañado por el director deportivo de la entidad grancanaria, Berdi Pérez.



"He visto que tenemos un grupo muy bueno. Estamos entrenando muy bien en estos primeros días, con mucha energía en la cancha, y creo que va a ser un año emocionante para todos", ha asegurado.



El alero ha afirmado que se decidió a venir al Herbalife Gran Canaria porque se le presentaba una gran oportunidad de jugar en la Liga Endesa.



"La Liga española es la competición más potente que hay en Europa, y por otro lado también había hablado con jugadores que ya estaban en el equipo como Clevin Hannah y DJ Strawberry, quienes me han terminado de convencer para venir al Gran Canaria", ha señalado.



De igual forma, el jugador también ha sido informado por sus compañeros de la gran afición que tiene el equipo.



"Intentaré echar una mano en alguna jugada espectacular para el disfrute de nuestros seguidores, y también estaré encantado de aportar intensidad para meternos en los partidos", ha revelado.



Chris Evans se ha definido como un jugador que resalta por su físico y que puede ayudar en varios puestos y facetas del juego.



"Creo que donde debo mejorar es en el lanzamiento, porque en defensa puedo controlar a rivales en las posiciones de uno, dos, tres y cuatro. Además, en la última temporada disputé partidos importantes y eso me va a venir bien de cara a la próxima campaña en mi nuevo equipo", ha indicado.



El refuerzo exterior del Herbalife es de la opinión de que tanto para sus compañeros como para él mismo se presenta una temporada "excitante".



"Tenemos ganas de que empiece la competición, y esperamos estar al nivel y dar alegrías a nuestros aficionados. Por otro lado, a nivel individual pienso que podré divertirme en la cancha con Hannah, que es un grandísimo pasador y que me buscará para que machaque", ha dicho.



Por su parte, Berdi Pérez se ha congratulado de haber podido cerrar un fichaje "de larga duración".



"Hemos estado en negociaciones durante largas semanas, aunque al final se dieron todos los elementos para que Chris Evans esté con nosotros. Él ha demostrado una gran ilusión por venir, aunque tenía alguna que otra oferta económicamente superior a la nuestra", ha desvelado.