Colton Iverson llega al Iberostar para "competir contra los mejores" de la ACB

El nuevo pívot del Iberostar Tenerife, Colton Iverson, ha asegurado este martes que su objetivo es que el equipo pueda competir y luchar contra los cinco mejores de la tabla tanto en los play-off como en otras circunstancias.



Durante su presentación como nuevo miembro de la plantilla aurinegra en el Pabellón Santiago Martín, el estadounidense, de 29 años y 2,13 metros de altura, ha destacado que existe un buen grupo de trabajo "y sobre todo gran un entrenador capaz de hacernos avanzar".



Para Iverson, el Iberostar supone una alternativa real a los "equipos top" y espera que el equipo construya grandes resultados esta temporada.



A nivel personal, el jugador, procedente del Morabanc Andorra, ha reconocido que su objetivo es mantenerse fiel a sí mismo y a su juego, abriendo espacios, cogiendo rebotes y haciendo mates sobre algunos jugadores.



El estadounidense ha realizado una valoración bastante positiva de su anterior campaña en Andorra, aunque reconoce que su adaptación al club aurinegro será más sencilla si trabaja con el grupo desde la pretemporada.



"Soy el mismo de siempre, me encuentro preparado y sobre todo encantado de poder construir química con mis compañeros desde la pretemporada", ha apuntado.



Iverson también ha puesto en valor la historia, la organización y las instalaciones del conjunto tinerfeño, razones, asegura, que lo motivaron a fichar por el club.



Asimismo ha asegurado que está muy contento con el estilo del entrenador, Txus Vidorreta, que ya está trabajando con seis posiciones tácticas.



"Nos da mucha libertad de juego y habla con cada uno de nosotros para explicarnos exactamente cuál es nuestro rol dentro de la plantilla", ha continuado.



El jugador se mostró muy sorprendido por el recibimiento y la acogida de los aficionados, y ha declarado que no se esperaba que casi un centenar de personas acudieran ayer al entrenamiento del conjunto tinerfeño.



"Fue increíble, me trasmitieron muchísima energía, y creo que los jugadores se construyen con ese tipo de energía", ha señalado.



En este sentido ha afirmado que su experiencia en la isla está siendo fantástica, "creo que no podía pedir un sitio mejor, la ciudad, la gente y el ambiente me han encantado", ha aseverado.