DJ Strawberry: "Puedo anotar, defender y corregir a los más jóvenes"

El escolta norteamericano DJ Strawberry, quien militará en el Herbalife Gran Canaria esta temporada, ha dicho este miércoles que su rol en su nuevo equipo se basará en anotar y defender, además de corregir los posibles errores de los más jóvenes.



El jugador, de 33 años y 1,96 metros, ha sido presentado en un acto al que también asistió el director deportivo de la entidad grancanaria, Berdi Pérez, ha desvelado qué le ha motivado a fichar en el Herbalife.



"Tengo varios amigos que han jugado en el Gran Canaria y que me han hablado muy bien del club y de la isla, así como de lo bien que se vive aquí, lo cual es muy importante para mi familia. Lógicamente, disputar la Euroliga es uno de los grandes objetivos de cualquier jugador y será un reto apasionante", ha señalado.



Strawberry ha indicado que espera dar la mejor versión de sí mismo y, también, que aconsejará a sus compañeros más jóvenes, sobre todo a los que aún no han disputado la Euroliga.



"Espero competir en cada partido y que el equipo pueda repetir el objetivo de la pasada campaña, que sería repetir la clasificación para la elite europea", ha comentado.



Asimismo, el experimentado escolta neoyorquino ha detallado sus principales virtudes.



"Puedo anotar y defender, además de aportar dureza en la cancha, y estos días he comprobado que tenemos jugadores jóvenes y me ha llamado especialmente la atención que poseen mucha garra, intensidad, energía y que no tienen miedo. Creo que va ser un buen año", ha revelado.



DJ Strawberry ha indicado también el por qué se decantó por el baloncesto, a pesar de ser hijo de una leyenda del béisbol norteamericano.



"Mi familia jugaba mejor que yo al béisbol, porque todos eran buenos. Además, todos mis amigos jugaban al baloncesto y, al final, tuve que elegir y me decidí por la canasta porque vi que era el deporte que mejor se me daba", ha dicho.



El escolta ha destacado que le han hecho sentirse en el club como si estuviese una familia desde el primer día y, también, que ha comprobado que sus compañeros están muy unidos, por lo que espera que ese buen sentimiento se vea reflejado en la cancha.



De igual forma, Strawberry, quien ha reconocido que aún no ha tenido tiempo de hablar personalmente con su nuevo entrenador, Salva Maldonado, ha desvelado cuál cree que será el rol a desempeñar en su nuevo conjunto.



"Creo que tendré que ser yo mismo en la cancha y corregir a los jóvenes si están haciendo algo mal, además de prepararlos para las grandes batallas que tenemos por delante ya que habrá grandísimos partidos ante muy buenos rivales", ha afirmado.



Por su parte, Berdi Pérez ha comentado que Strawberry arriba al Herbalife procedente del Besiktas otomano y cuenta con la "madurez y veteranía" necesarias en cuanto al baloncesto europeo se refiere.



"Es cierto que jugará por primera vez en la Liga ACB, pero sabemos que es un gran jugador que, además, ya conoce el Gran Canaria Arena porque se enfrentó al Herbalife ... y lo sufrimos, cuando militaba en el Pinar Karsiyaka turco", ha recordado.