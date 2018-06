Enrique Moreno: "Pelearemos para tener un muy buen entrenador y equipo"

El presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, ha dicho a Efe que la entidad isleña peleará por tener "un muy buen entrenador y un muy buen equipo" esta próxima temporada, en la que se producirá el debut histórico del conjunto insular en la Euroliga de baloncesto.

"Estamos buscando al mejor entrenador que pueda acometer la Liga y la Euroliga. Berdi Pérez (director deportivo) está trabajando desde que nos reunimos con Luis Casimiro y decidimos ambas partes que no íbamos a seguir juntos. Queremos tener al mejor entrenador, que cuadre en nuestra filosofía de club y encaje en nuestro presupuesto", ha señalado. Moreno ha manifestado que no cree que se tarde mucho en anunciar quién será el nuevo técnico.

"Sé que Berdi ha hecho gestiones y ha tenido conversaciones este pasado fin de semana, pero hablar de nombres en estos momentos es elucubrar. Como presidente no tengo en mi mesa una propuesta firme de Berdi indicándome quién podría ser el próximo entrenador", ha reconocido.

El presidente del Gran Canaria ha afirmado desconocer si Casimiro tenía la decisión de marcharse de la entidad después de disputar el último partido del play-off de semifinales de Liga ante el Real Madrid.

"Las personas son dueñas de sus destinos y seguramente Luis tenía decidida otra cosa. Lo que sí sé es que cuando terminó la temporada ambas partes llegamos al convencimiento de que lo mejor era seguir cada uno nuestro camino, de una forma amistosa y con todo el agradecimiento y respeto para Luis, que ha hecho dos temporadas magníficas", ha dicho.

Asimismo, Enrique Moreno tiene muy claro que el equipo que preside saldrá a competir en la Liga Endesa (incluidos los play-off y también en la Copa del Rey) y en la Euroliga.

"Nuestro mayor sustento es la Liga española. La Euroliga es un premio y deberemos acometerla con dignidad, responsabilidad y ganas de jugarla. Al principio de esta pasada temporada, no me veía disputando la Euroliga porque me parecía inalcanzable, pero vamos a utilizarla como trampolín para crecer", ha comentado.

El presidente del Herbalife ha señalado que el próximo curso el equipo intentará mejorar y acometer de la mejor forma posible todos los retos que se presenten. "No renunciaremos a nada tras habernos clasificado para la Euroliga. Vamos a pelear por tener un muy buen equipo y un muy buen entrenador para acometer todas las competiciones", ha indicado.

En ese sentido, el Herbalife está trabajando para intentar aumentar sensiblemente su presupuesto. "Esperamos que nuestro presupuesto se incremente en un 20 o 30%, sobre todo para la mejora en los desplazamientos, que es lo que más me preocupa", ha reconocido. De igual forma, el club isleño trabaja para generar una política de entradas más agresivas, con la idea de que el pabellón se vea mucho más poblado.

"Esperamos hacer más acciones puntuales en cada partido con el fin de que el Gran Canaria Arena registre una afluencia que ronde el 80 por ciento de su aforo en todos los partidos", ha adelantado. Finalmente, el presidente del Herbalife Gran Canaria ha animado a sumarse a la 'marea amarilla' a quienes aún estén indecisos.

"Esta pequeña isla se ha situado en el centro baloncestístico de Europa. Tenemos unos abonos asequibles y espero que el público venga al Gran Canaria Arena para ver una Euroliga que está destinada a conjuntos de más de 20 millones de euros de presupuesto, aunque nosotros estaremos ahí con una estructura mucho más modesta", ha concluido.