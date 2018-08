Enrique Moreno: "Hay una muy buena plantilla para lograr nuestros objetivos"

El presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, ha asegurado que se ha formado "una muy buena plantilla" para lograr los objetivos que se ha planteado el equipo en Liga Endesa, Copa del Rey y en su debut en la Euroliga.



"Creo que hemos configurado una muy buena plantilla, que además responde a nuestras necesidades de equilibrio y veteranía. Es una plantilla más física que la del año pasado gracias a los fichajes que hemos hecho, y sobre todo con experiencia, que es lo que necesitamos para jugar en las dos competiciones", ha indicado.



El máximo mandatario del Gran Canaria está satisfecho con el plantel confeccionado y ahora espera que los jugadores actúen como un bloque sólido.



"En el plano individual, de las incorporaciones destacaría a Kim Tillie, que es un jugador de mucho calado y galones. Tiene mucha experiencia en Euroliga, y en Liga Endesa ya lo hemos visto aquí en grandes luchas con Eulis Báez", ha precisado.



De igual forma, Moreno está muy ilusionado con la contratación de DJ Strawberry y Chris Evans.



"Strawberry y Evans son jugadores de mucho potencial físico, que nos van a divertir y a ser del gusto de nuestros aficionados, porque son muy potentes y tienen un buen tiro. Juegan de manera espectacular y nos van a ayudar mucho", ha afirmado.



En cuanto al hecho de que no se le renovase el contrato a Pablo Aguilar, el presidente del Herbalife ha dicho que son "circunstancias del mercado".



"Se buscan jugadores y se valoran situaciones, y la dirección deportiva decidió fichar a Tillie para reemplazar a Pablo. Todos los años hay jugadores que siguen y otros que no, es ley de vida", ha comentado.



Moreno también se ha referido al nuevo técnico, Salva Maldonado, que cree que aportará "mucha tranquilidad y experiencia".



"Salva sabe hacer las cosas y sabe estar en los momentos delicados, que los vamos a tener, porque la temporada será muy exigente y larga. Es un hombre muy equilibrado y del agrado de nuestro club, porque ya estuvo aquí durante cuatro años. Sabemos a quién hemos fichado", ha dicho.



Sobre el calendario de la Liga Endesa, que ha emparejado al Gran Canaria como visitante en la cancha del FC Barcelona en la primera jornada, el dirigente no le concede demasiada importancia.



"El calendario liguero es duro ya de por sí, aunque lo que sí es cierto es que nuestros partidos en la Liga Endesa serán adaptables a los encuentros de Euroliga, porque podremos compatibilizarlos de la mejor manera posible. Ya estamos trabajando para realizar los desplazamientos de la manera más cómoda", ha señalado.



Enrique Moreno considera que aún es pronto para saber hasta dónde llegará el Gran Canaria el próximo curso.



"Habrá que esperar a ver cómo encajan los jugadores, pero creo que tenemos una plantilla para cumplir nuestros objetivos en la Liga, PlayOff y Copa del Rey, y también para disfrutar y sobre todo competir en la Euroliga, donde no me planteo otra meta que intentar dejar el pabellón bien alto", ha señalado.



Finalmente, el dirigente se ha congratulado de que la campaña de renovación de abonos esté marchando "muy bien".



"Haremos una segunda campaña en septiembre para los nuevos abonados y ya cerraremos los números. No buscamos 10.000 abonados, sino tener muchos aficionados que vengan a los partidos, y también queremos comercializar la gestión de entradas de manera más efectiva que el año pasado", ha concluido.