Eulis Báez: "Estoy muy contento y con ganas de dar más guerra de amarillo"

El ala-pívot internacional dominicano Eulis Báez, que disputará su séptima temporada consecutiva en las filas del Herbalife Gran Canaria, ha asegurado este sábado que está "muy contento" con su renovación para el próximo curso y con ganas de dar más guerra vestido de amarillo.



"Estoy muy contento por continuar en la que ha sido mi casa en los últimos seis años. El Gran Canaria me ha acogido desde el primer día y lo único que me ha dado ha sido cariño y apoyo. Aquí he crecido mucho como jugador y hemos tenido la oportunidad de que el club haya crecido también y haya conseguido cosas", declara en la web del propio club grancanario.



Báez, uno de los capitanes del Herbalife junto al también veterano base catalán Albert Oliver, ha resaltado la ilusión por afrontar la próxima Euroliga.



"Hoy nos encontramos en la mayor competición de Europa, la Euroliga, y me hace mucha ilusión disputarla porque ahí nos encontraremos a los mejores jugadores y equipos del continente a día de hoy", señala.



De igual forma, el jugador dominicano da la bienvenida a Salva Maldonado, que regresa al banquillo del Herbalife.



"Con Salva coincidí en Badalona y la verdad es que llegué a conocerle bastante. Creo que traerá el sello que ha llevado a todos los equipos que ha dirigido, que es un baloncesto donde todo el mundo juega abierto y con gente tirando de tres", ha manifestado.



El jugador, que disfruta de las vacaciones junto a su familia en Estados Unidos, país del que es natural su mujer, asegura que está deseoso de iniciar el trabajo de pretemporada.



"Estoy con mucha ilusión de iniciar la preparación, aunque a día de hoy hay que descansar un poquito y prepararme también para lo que viene. Estoy muy contento y con ganas de dar más guerra de amarillo", ha finalizado.