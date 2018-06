La Euroliga no pondrá objeciones a la participación del Gran Canaria

El Herbalife Gran Canaria no tendrá ningún problema para disputar la próxima edición de la Euroliga, según han asegurado fuentes de esta competición, con lo que el conjunto isleño jugará la temporada 2018-2019 este torneo por vez primera en sus 55 años de historia.



Según los estatutos de la Euroliga, el Gran Canaria podría ser excluido de la competición -para la cual se clasificó al meterse en la semifinales por el título de la Liga Endesa-, al no cumplir uno de los requisitos establecidos en la normativa de esta competición continental.



En concreto, la Euroliga establece que los clubes participantes deben contar con un pabellón ubicado en un localidad que esté a menos de cuatro horas en avión de Fráncfort (Alemania), y se da la circunstancia de que la distancia entre Gran Canaria y la ciudad germana es de unas cuatro horas y media.



"No se ha tenido en cuenta el espíritu de esta norma, que se estableció para evitar locuras, como por ejemplo que participase algún equipo ruso situado en la frontera con China, con lo que hablaríamos de ocho horas de avión. Eso sí sería un problema que ya veríamos cómo lo gestionamos", han indicado fuentes autorizadas de la Euroliga.



En el caso del Herbalife Gran Canaria, desde la Euroliga ni siquiera se han planteado internamente que el equipo insular -que este lunes ha realizado su preinscripción para jugar ese evento el próximo curso- se quedase sin tomar parte en el torneo continental.



"Es ridículo que Herbalife quedase fuera de la Euroliga por esta norma, porque no tendría sentido. El Gran Canaria debe estar tranquilo, porque no se va a aplicar en ningún caso esta normativa, con lo cual su participación no peligra en absoluto", han señalado desde la institución europea, que tiene su sede en Barcelona.



Fuentes de la Euroliga también han recordado que la misma norma de esta competición está vigente en la Eurocopa, en la que el Herbalife Gran Canaria ha participado varios años sin ningún tipo de inconveniente.