Gran Canaria e Iberostar Tenerife protagonizarán un derbi con mucho en juego

El duelo regional entre Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife se presenta apasionante entre dos conjuntos que quieren disputar el play off por el título de la Liga Endesa, los locales, mejor situados, afrontan el choque con ánimo de revancha tras la dura derrota en la primera vuelta.



La paliza de Iberostar Tenerife en el partido disputado en el Santiago Martín a finales de diciembre del pasado año (92-71) aún escuece entre los jugadores del conjunto grancanario, como recordaron varios de ellos esta misma semana durante una comparecencia de prensa.



El equipo local, que aventaja en dos victorias al tinerfeño, quiere devolverle la moneda en la matinal de mañana domingo y lograr un triunfo ante un rival directo que le acercaría bastante a terminar la fase regular liguera en una de las codiciadas primeras ocho posiciones.



Una victoria que sabría doblemente al técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, porque celebrará su partido 600 como entrenador en la máxima categoría del basket nacional, donde ha dirigido además a Manresa, Cáceres, Valencia Basket, Valladolid, Alicante, Montakit Fuenlabrada, Málaga, Real Betis Energía Plus y Movistar Estudiantes.



Casimiro, que asegura que no es revanchista ya que vive del presente y no del pasado, no podrá contar en este encuentro con el alero argentino Nico Brussino, pero sí tendrá a disposición a otros dos jugadores en el mismo puesto, casos del gerundense Oriol Paulí y del sueco Marcus Eriksson, quienes han vuelto a las canchas tras sus prolongadas lesiones.



Por lo que se refiere al equipo tinerfeño que dirige el griego Fotis Katsikaris, tendrá la sensible baja del base norteamericano Davin White por lesión, y la principal novedad será ver en acción a su reciente fichaje, el joven ala-pívot nigeriano Tai Odiase, de 22 años y procedente de la Universidad de Illinois Chicago.



En cuanto a los más recientes enfrentamientos entre ambos conjuntos se refiere, Gran Canaria y Tenerife se han repartido las victorias en las últimas cuatro temporadas en la Liga Regular, y como quiera que los tinerfeños ganaron en la primera vuelta, el triunfo debería corresponder mañana a los grancanarios para no romper esa estadística.



El aliciente de presenciar un derbi y la importancia de los puntos en disputa para los dos conjuntos hace prever que se registrará una muy buena entrada en el Gran Canaria Arena, en un duelo que se celebrará a partir de las 12.00 horas (insular canaria), con arbitraje de Jiménez, Oyón y Sánchez Sixto.