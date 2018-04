El Gran Canaria se aferra a su fortín para tumbar este domingo al Barça

El Herbalife Gran Canaria recibirá este domingo a un potente FC Barcelona Lassa que regresa a su cancha talismán, en la que logró contra todo pronóstico el pasado mes de febrero alzar el título de campeón de la Copa del Rey al imponerse al Real Madrid en una emocionante final.



Ambos conjuntos luchan por conseguir ser cabezas de serie en los play off por el título liguero, por lo que el partido de este domingo será un duelo entre rivales directos y que además vienen de perder en la pasada jornada, en el caso de los grancanarios en su visita al colista Joventut, y por parte azulgrana en su propio feudo ante el Movistar Estudiantes.



Herbalife y Barcelona se han enfrentado en 54 ocasiones en la Liga Endesa, con un claro balance favorable al conjunto catalán, que dobla en victorias a los isleños (36-18), aunque en los partidos disputados en Gran Canaria el equilibrio es absoluto (13-13).



También dentro del apartado estadístico, el partido será especial para los locales Nikola Radicevic y Oriol Paulí, quienes cumplirán 100 encuentros en la máxima categoría, y además en el caso del alero catalán significará su regreso a las canchas tras una prolongada lesión.



Gran Canaria y Barcelona ya se han medido en dos ocasiones esta misma temporada, con victorias del conjunto que actuaba de visitante en ambos casos. Así, el Herbalife se imponía por 77-88 en el partido liguero de la primera vuelta, en tanto que el Barça vencía por 74-87 en el Gran Canaria Arena en las semifinales de la Copa del Rey.



El equipo insular que dirige Luis Casimiro, que no podrá contar una semana más con su mejor lanzador, el sueco y ex del Barcelona Marcus Eriksson, deberá intentar controlar al base galo del conjunto azulgrana que dirige el serbio Svetislav Pesic, Thomas Heurtel, declarado mejor jugador de la pasada Copa y que sigue en un gran momento de forma.



Por su parte, los grancanarios intentarán hacerse fuertes una vez más en su feudo, donde solo han perdido un encuentro de los 12 que han disputado, ante el Real Betis, siendo en tal sentido el equipo más solvente de esta Liga en su feudo junto al Real Madrid.



El encuentro de este domingo en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la 26ª jornada liguera, se disputará a partir de las 17.30 horas (insular canaria) con arbitraje de los colegiados Carlos Peruga, Jordi Aliaga y Antonio Sacristán.